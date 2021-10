Remišová bude s koaličnými partnermi hovoriť o rýchlych zmenách na policajnej inšpekcii

Neopodstatnené stíhanie policajtov

Dohoda o vine a treste pre Szabóa

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pokladá za neakceptovateľné, ak na policajnej inšpekcii stále „vyšetrujú“ ľudia, ktorí dvanásť rokov neboli schopní vidieť organizované korupčné skupiny vo vedení polície. Uviedla to v statuse na sociálnej sieti.Podľa Remišovej o stave inšpekcie vypovedá aj to, že sa jej bývalý riaditeľ priznal ku korupcii, ale aj to, že inšpekcia ochotne začala účelové a neopodstatnené stíhanie policajtov Národnej kriminálnej agentúry „To tvrdí súd, ktorý policajtov pustil z väzby a ja očakávam, že v tejto veci bude vyvodená aj personálna zodpovednosť. Aj preto budem spolu s koaličnými partnermi hovoriť o rýchlych zmenách inšpekcie tak, aby namiesto krytia systému ,našich ľudí’ Smeru a Hlasu naozaj plnila svoje zákonné úlohy,“ uviedla Remišová.Poukázala na to, že Špecializovaný trestný súd v pondelok schválil dohodu o vine a treste s bývalým šéfom inšpekcie z čias vlády Smeru-SD Adrián Szabó sa priznal k vynášaniu informácií a k prijímaniu úplatku. Ako ďalej Remišová povedala, do funkcie šéfa inšpekcie ho vymenovala ešte v roku 2018 vtedajšia ministerka Smeru, dnes poslankyňa zo strany Hlas Denisa Saková „Po jeho obvinení Robert Fico rozprával o zastrašovaní. Dnešná dohoda o vine a treste ale ukazuje, že predseda Smeru účelovo klame len preto, aby spochybnil prácu polície a prokuratúry, ktorá stíha doteraz nedotknuteľných spolupracovníkov a nominantov Smeru,“ napísala Remišová.