Dostál: Ak bude prezident Zeman trvať na tom, aby českú vládu zostavil Babiš, bude to možné vnímať ako obštrukciu

Vypadli boľševici a socialisti

Voliči boli rovnako oklamaní

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ak prezident ČR Miloš Zeman bude trvať na tom, aby českú vládu zostavil Andrej Babiš (ANO) bude to podľa poslanca Národnej rady SR (NR SR) Ondreja Dostála (SaS) možné vnímať ako obštrukciu.Uviedol to v nedeľu 10. októbra v relácii O päť minút dvanásť v RTVS. Verí však, že takáto situácia nenastane. Doplnil, že keby bol voličom v ČR, tiež by volil víťaznú koalíciu Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).Poslanca NR SR Juraja Krúpu (OĽaNO) teší, že z českého parlamentu vypadli „boľševici a socialisti“. Podotkol, že dôležité bude, ako sa k výsledkom volieb postaví český prezident a či nastanú nejaké obštrukcie.Dostála a poslanca NR SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) naopak mrzí, že sa Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) nedostala do parlamentu.Eštok poznamenal, že päťkoalícia môže byť určitým rizikom stability. Zároveň doplnil, že sa uvidí, čo si Česi zvolili a či im to prinesie želanú zmenu. Voliči na Slovensku si totiž podľa neho zmenu po posledných voľbách predstavovali inak.Podpredseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Takáč vníma, že voliči v Česku boli „rovnako oklamaní“ ako slovenskí voliči.Povedal, že koalícia Spolu a zoskupenie PIRSTAN (Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí) „vyhrali klamstvom“, keďže sa za nimi skrýva päť rôznych strán. Podľa jeho slov sa Česi nepoučili z výsledkov volieb na Slovensku a tak nevedia, čo ich čaká.