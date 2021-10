Prezident Zeman chce čoskoro začať s povolebnými rozhovormi, navštívil ho premiér Babiš

Zostavenie novej vlády

Víťazom sa stala koalícia Spolu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - K výsledkom parlamentných volieb v Českej republike sa vyjadril aj český prezident Miloš Zeman „Blahoželám víťazom volieb a všetkým poslancom, ktorí boli zvolení, bez ohľadu na ich príslušnosť k politickým stranám a zoskupeniam. Prajem im mnoho úspechov v ich ďalšej práci,“ odkázal v nedeľu Zeman prostredníctvom svojho hovorcu.Prezidentské sídlo na zámku v Lánoch okolo 11. hodiny navštívil premiér Andrej Babiš . Práve hlava štátu by mala rozhodnúť, koho poverí zostavením nového vládneho kabinetu.Na zostavení vlády sa v sobotu večer po úplnom sčítaní hlasov dohodli víťaz volieb, koalícia troch politických strán Spolu, a politické zoskupenie PIRSTAN. Prezidenta vyzvali, aby lídra koalície Petra Fialu poveril vedením rokovaní o sformovaní vlády.Spoluprácu s Babišovým hnutím ANO Fiala vylúčil. Prezident Zeman dopredu avizoval, že zostavením vlády poverí lídra najsilnejšej strany, a nie víťaznej koalície. Povolebné rozhovory chce hlava štátu začať v stredu.V českých parlamentných voľbách zvíťazila koalícia Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), ktorú podporilo 27,79 percent voličov. Nasleduje hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 27,12 percenta. V Poslaneckej snemovni bude aj zoskupenie PIRSTAN (Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí) so ziskom 15,62 percenta a hnutie SPD (9,56 %).Pod päťpercentnou hranicou potrebnou pre vstup do parlamentu zostali sociálni demokrati (ČSSD), komunisti (KSČM) alebo hnutie Prísaha.