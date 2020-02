Dostál zverejnil správy medzi Kiskom a Pellegrinim, potvrdzujú tvrdenia exprezidenta o vydieraní

Kiska predmetom špinavej kampane

26.2.2020 - Poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS) zverejnil časť policajného uznesenia z prípadu vydierania exprezidenta Andreja Kisku (Za ľudí) Robertom Ficom (Smer-SD), v ktorom je časť konverzácie vtedajšieho prezidenta so súčasným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Premiér v sms správe napísal Kiskovi, že Fico má záujem o post šéfa Ústavného súdu SR a žiadal ho, aby ho do funkcie vymenoval.V prípade súhlasu sľuboval konštruktívny dialóg a upokojenie napätých vzťahov s prezidentom. Fico napokon z boja o post ústavného sudcu odstúpil, keď Kiska verejne vyhlásil, že ho ako sudcu nevymenuje. Pravosť komunikácie potvrdil počas výsluchu samotný Pellegrini.„Andrej Kiska sa stal predmetom špinavej kampane, za ktorou nemôže stáť nikto iný ako Ficov a Pellegriniho Smer-SD. A ešte tomu zrejme nie je koniec. Andrej Kiska v predvolebných diskusiách Pellegrinimu Ficove vyhrážky prednesené v jeho prítomnosti, alebo prinajmenšom s jeho vedomím pripomenul, ale Pellegrini sa tváril ako svätý za dedinou. Nebudem zverejňovať celé uznesenie so všetkými prepismi ich vzájomnej komunikácie, ale jednu podstatnú vec musím,“ napísal na sociálnej sieti Dostál.„Vieš že on by už veľmi chcel odísť. A jediné riešenie pre neho pripadá predseda US. To posolstvo je skôr že by to veľmi chcel a na oplátku ponúka veľmi konštruktívny dialóg a snahu o upokojenie situácie na všetkých frontoch, kde nejaké problémy by mohli byť. Ale je pravda, že ak sa mu tento odchod nevydarí, tak mu asi nič iné nezostane ako len tvrdo bojovať až do konca,“ písal Pellegrini podľa uznesenia Kiskovi.

Pellegrini mal klamať

Podľa Dostála sa v súčasnosti ukazuje antikampaň voči exprezidentovi práve pre spomínaný odchod Fica na ústavný súd. „Odchod na ústavný súd sa Ficovi nevydaril. Konštruktívny dialóg a upokojenie situácie teda nenastali. A teraz vidíme, čo Pellegrini myslel tým Ficovým tvrdým bojovaním až do konca,“ doplnil Dostál.Andrej Kiska na tlačovej konferencii povedal, že zverejnené uznesenie je dôkazom vydierania, o ktorom už v minulosti hovoril. Tiež má podľa neho dokazovať, že premiér Pellegrini klame. Kiska doplnil, že nevedel o tom, že Dostál plánuje policajné uznesenie zverejniť na sociálnej sieti.