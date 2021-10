Dostali sme 300 miliónov. Darujme 300 tisíc

Cesta do minulosti

Čo nám UNRRA dodávala?

O UNICEFe

19.10.2021 (Webnoviny.sk) -Keď sme po 2. svetovej vojne potrebovali pomoc my, pomohla nám UNRRA (predchodca UNICEF) dodávkami tovaru v hodnote 300 miliónov EUR. Pomohli nám, aby sme sa opäť postavili na nohy. Teraz žijeme v bezpečnej krajine plnej rôznych možností. Pomôžme deťom, ktoré vyrastajú vo vojne, v krajinách, kde chýba pitná voda, potraviny, lieky... Dnes je, žiaľ, krajín, v ktorých zúri vojna najviac za posledných 30 rokov. V týchto krajinách žije 250 miliónov detí.Dokážeme na Slovensku vyzbieraťdo konca roka 2021 pre tých, ktorí pomoc potrebujú dnes?Práve tu možno nájdete spôsob pomoci, ktorý vás osloví. Stačí kliknúť na tento odkaz a otvorí sa pred vami svet pomoci, ktorej nikdy nie je dosť. Bude z vás hrdina, vyzývateľ či odosielateľ dobrej správy?Keď sa pamätníkov pýtame, na čo si z povojnovej pomoci UNRRA spomínajú, hneď sa im rozžiaria oči. Boli to samozrejme žuvačky, konzervy, ktoré vtedy mnohí videli prvý krát a dokonca silón s háčikom, na ktorý by mohli chytiť rybu. Také sú väčšinou spomienky pamätníkov, ktorí dnes majú okolo 80 rokov a po vojne boli malými deťmi s veľkými snami, ku ktorým sa pomoc od UNRRA dostala. Pomoc od UNRRA však bola oveľa rozsiahlejšieho charakteru a bola logisticky aj organizačne náročnou operáciou.Bývalému režimu sa samozrejme pomoc zo západu nepozdávala a snažili sa ju všemožne zdiskreditovať. Po prevzatí moci urobili všetko preto, aby čo najrýchlejšie upadla do zabudnutia.Miliónom ľudí však UNRRA po vojne pomohla a ich spomienky sa vymazať nedajú. Dnes máme možnosť my, poslať zo Slovenska pomoc tam, kde ju deti najviac potrebujú. Na tomto linku si môžete vybrať, ako by ste chceli pomôcť. Za váš dobrý skutok vám v mene detí v núdzi veľmi ďakujeme.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis