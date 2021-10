Odborári pokračujú v sérii protestných akcií, na dve hodiny zablokujú premávku v Nitre

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nitrianska krajská polícia upozorňuje motoristov na stredajšie obmedzenie cestnej premávky na Štúrovej a Bratislavskej ulici v Nitre. Odborový zväz KOVO pokračuje v sérii protestných akcií a na priechodoch pre chodcov na spomínaných dvoch uliciach plánuje blokovať premávku od 10:00 do 12:00.„Upozorňujeme vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky, aby počítali so zdržaním a ak je to možné, aby sa uvedenému úseku radšej vyhli," uviedla polícia.