Dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov na Slovensku čelí výzvam. Odborníci upozorňujú na dôležitosť spolupráce a dialógu medzi aktérmi


Na tieto témy upozorňuje zdravotnícky výbor Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AmCham), ktorý ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Na tieto témy upozorňuje zdravotnícky výbor Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike.


Na tieto témy upozorňuje zdravotnícky výbor Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AmCham), ktorý združuje okrem iných, aj spoločnosti z farmaceutického priemyslu, a dlhodobo sa venuje otázkam dostupnosti liekov, fungovania hodnotiaceho procesu a zlepšovaniu ekosystému prostredníctvom podpory dialógu medzi kľúčovými aktérmi.

Má za to, že efektívny, predvídateľný a transparentný systém hodnotenia je kľúčový pre zabezpečenie včasného prístupu pacientov k inovatívnej liečbe. Posilnenie metodiky, dodržiavanie lehôt a rozvoj odborného dialógu môžu prispieť k ďalšiemu zlepšeniu fungovania systému na Slovensku a dostupnosti nových liekov do systému.

Členovia AmCham Slovakia vychádzajú z toho, že dostupnosť inovatívnych liekov pre slovenských pacientov úzko súvisí s procesom ich hodnotenia. V systéme sa aktuálne nachádza viacero čakajúcich liekov, čo môže predlžovať ich vstup do klinickej praxe.

Členovia vnímajú, že proces posudzovania nákladovej efektívnosti liekov na Slovensku nie je vždy dostatočne predvídateľný a komunikácia medzi Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) a farmaceutickými spoločnosťami ponúka priestor na ďalšie zlepšenie. Tieto faktory aktuálne ovplyvňujú rýchlosť, akou sa pacienti dostávajú k modernej liečbe dostupnej v iných krajinách Európskej únie.

Hodnotenie zdravotníckych technológií patrí medzi náročné analytické oblasti a vyžaduje kombináciu klinických, ekonomických a metodologických expertíz, ktoré sú na trhu práce obmedzené. Amcham Slovakia verí, že úlohou NIHO je vypracovať komplexné posúdenie zdravotníckej technológie zahŕňajúce klinický prínos, jeho ekonomickú hodnotu aj širšie aspekty – sociálne, pacientské, organizačné či etické. Členovia AmCham Slovakia majú za to, že cieľom je poskytovať vyvážený pohľad na prínos lieku z viacerých perspektív.

Americká obchodná komora v Slovenskej republike preto vidí priestor na zlepšenie v oblasti metodiky hodnotenia. Pri inovatívnych liekoch sú klinické dáta v čase rozhodovania často prirodzene neúplné. Práca s touto neistotou si vyžaduje transparentný a konzistentný prístup, najmä ak ide o lieky schválené Európskou liekovou agentúrou.

Z pohľadu farmaceutických spoločností je dôležitá najmä konzistentnosť rozhodovania a jasná komunikácia odborných výhrad. Na druhej strane štát zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane verejných zdrojov. Vyváženie týchto pohľadov je základom efektívne fungujúceho systému.

V praxi sa objavujú otázky týkajúce sa odhadov počtu pacientov, práce s neúplnými klinickými dátami či miery akceptácie analytických prístupov používaných v zahraničí. Tieto faktory môžu ovplyvniť výsledok hodnotenia aj dostupnosť liečby.

Tu vidíme potrebu posilnenia odborného dialógu medzi NIHO a predkladateľmi. Priebežná komunikácia by umožnila riešiť nejasnosti včas a podporiť plynulejší priebeh hodnotenia. Skúsenosti z niektorých krajín, napríklad z Českej republiky, ukazujú, že takýto prístup môže byť prínosný.

Hodnotenie zdravotníckych technológií nezahŕňa len ekonomické ukazovatele, ale aj klinické prínosy, bezpečnosť a širšie dopady na pacienta a spoločnosť. Moderná liečba môže prispieť k návratu pacientov do pracovného života, znížiť záťaž na zdravotný a sociálny systém a zlepšiť kvalitu života.

Zdroj: SITA.sk - Dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov na Slovensku čelí výzvam. Odborníci upozorňujú na dôležitosť spolupráce a dialógu medzi aktérmi © SITA Všetky práva vyhradené.

