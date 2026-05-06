06. mája 2026

Šutaj Eštok odovzdal polícii nové Fordy Ranger, jedno vozidlo stálo viac ako 76-tisíc eur – FOTO


Všetky vozidlá smerujú na pracovisko v Sobranciach, kde príslušníci pôsobia v náročných terénnych podmienkach a potrebujú spoľahlivú techniku, ktorá im poskytne priestor pre výstroj aj pre služobné psy.


Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru dostal päť nových terénnych vozidiel typu Ford Ranger. Nasadené budú pri výkone služby psovodov na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Doplnil, že autá úradu odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Vozidlá smerujú do Sobraniec


Taktiež spresnil, že všetky vozidlá smerujú na pracovisko v Sobranciach, kde príslušníci pôsobia v náročných terénnych podmienkach a potrebujú spoľahlivú techniku, ktorá im poskytne priestor pre výstroj aj pre služobné psy. Odovzdané pick-upy boli upravené na mieru, disponujú zabudovanými klietkami pre psov na korbe, hardtop nadstavbou i ďalším vybavením potrebným pre výkon služby v teréne. Majú aj výstražné svetelné zariadenie, policajný polep a off-road úpravy.

„Psovodi robia náročnú a špecifickú prácu, ktorá si vyžaduje spoľahlivú techniku. Pick-upy sa nám v praxi osvedčili, majú dostatok priestoru, dobrú nosnosť a vedia prejsť aj tam, kde bežná technika nestačí. Práve preto ich budeme aj naďalej zaraďovať tam, kde majú pre výkon služby najväčší význam,“ uviedol minister Šutaj Eštok.

Jedno vozidlo stojí viac ako 76-tisíc eur


Vozový park Policajného zboru má v súčasnosti 112 vozidiel typu pick-up. „Ich priemerný vek je približne 3 roky a priemerne majú najazdených 36-tisíc kilometrov. Najstaršie vozidlá sú z roku 2015, pričom najvyšší evidovaný nájazd v rámci vozového parku dosahuje 93-tisíc kilometrov,” podotkol Neumann. Vozidlo Ford Ranger v základnej výbave stojí čosi vyše 55-tisíc eur s DPH, po prestavbe a doplnení špeciálnej výbavy a off-road vybavenia je cena za jedno vozidlo o čosi viac ako 76-tisíc eur s DPH.

Hovorca rezortu vnútra doplnil, že súčasťou dodávky je aj päťročný servis, zahŕňa i zimné a terénne pneumatiky a ťažné zariadenie. „Celková cena za päť vozidiel vrátane prestavby je viac ako 381-tisíc eur s DPH. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI),” uzavrel Neumann s tým, že 90 percent prostriedkov pochádza zo zdrojov EÚ, zvyšených 10 percent zo štátneho rozpočtu.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odovzdal polícii nové Fordy Ranger, jedno vozidlo stálo viac ako 76-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

