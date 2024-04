Dotácie na obnovu hradov a kultúrnych pamiatok sú ohrozené, exministerka Milanová to považuje za hanbu

Dotačný program „Obnovme si svoj dom" funguje od roku 2002 a využívajú ho súkromní majitelia, cirkev a samosprávy na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.





29.4.2024 (SITA.sk) - Dotácie na obnovu hradov a kultúrnych pamiatok sú podľa exministerky kultúry Natálie Milanovej ohrozené.Ako dodala, Ministerstvo kultúry SR pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) pravdepodobne nestihne využiť dotácie, nakoľko hodnotiaca komisia do konca apríla ani raz nezasadala. Milanová spresnila, že peniaze z dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ sa na opravu hradov môžu použiť iba do konca roka.„Obávam sa, že viac ako 500 projektov na obnovu našich kultúrnych pamiatok je ohrozených, keďže na stavebné a rekonštrukčné práce zostane žalostne málo času. Reálne tak hrozí, že na obnovu pamiatok nepôjde tento rok ani cent. Neviem, či je to babráctvo, alebo úmysel súdružky Šimkovičovej, ale v každom prípade je to hanba,“ dodala Milanová s tým, že za jej pôsobenia už v máji podpisovali vyhodnotené zmluvy.