Dotácie pre elektromobily v roku 2020, mýty a fakty o elektromobiloch a ďalšie témy. Salón Elektromobilov 2020 prinesie zaujímavý program a 30 elektrických modelov

23.1.2020 (Webnoviny.sk) -Salón Elektromobilov 2020 bude prebiehať v dňoch od 24. do 26. januára 2020 v obchodnom centre Bory Mall v Bratislave. Svoju účasť potvrdili najznámejšie automobilky ako Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Škoda Auto, Volvo, Tesla, KIA, Nissan, Volkswagen, Renault, Peugeot a ZhiDou.Návštevníci si budú môcť pozrieť konkrétne tieto modely: Audi e-tron, BMW, i3, BMW X3 a X5 plug-in hybrid, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLC plug-in, Mercedes-Benz Class E plug-in, Smart EQ, Hyundai IONIQ EV a IONIQ plug-in hybrid, Hyundai Kona EV a HEV, Škoda CITIGOe iV a Superb iV plug-in hybrid, Volvo XC60 Hybrid, Tesla - Model S, Model 3, Model X a Roadster. KIA e-Soul a e-Niro. Nissan eNV200 (Van) a Nissan LEAF 40 kWh (Tekna). Volkswagen e-up, e-Golf a Volkswagen Passat Variant GTE. Renault Zoe, Peugeot e-208, ZhiDou D2 a elektrickú dodávku.Okrem automobilov budú vystavené aj elektrobicykle, elektrické mopedy a mopedy. Dozviete sa aj o aktuálne ponuke prevádzkovateľov nabíjacích stanic či súvisiacej infraštruktury.Súčasťou výstavy bude aj zaujímavý program , ktorý prinesie odborné prednášky a panelové diskusie, ktorých nosnou témou bude elektromobilita na Slovensku v roku 2020. Okrem toho na vás čakajú prezentácie najnovších elektromobilov a plug-in hybridov.Otvorenie výstavy prebehne 24. 1. o 10:00 hodine. Súčasťou otvorenia bude aj tlačová konferencia, kde bude predstavený program všetkých troch dní, ako aj jednotlivo všetkých vystavovateľov. Po slávnostnom zahájení prebehne prvá diskusia s názvom Plány ministerstiev, automobiliek, infraštruktúry pre rok 2020 - Ako je Slovensko pripravené na elektromobily a ďalšie pripravované dotácie?, ktorá sa bude venovať otázke dotácií na vozidlá pre rok 2020. Na diskusii budú prítomní účastníci z Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia či Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.Na jednej z ďalších panelových diskusii budú prítomní účastníci automobiliek Škoda, Hyundai, Volkswagen, Mercedes a BMW, ktorí budú diskutovať na témy dostupnosti a dostatku elektrických vozidiel, dĺžky čakania na e-auto, či pripravenosti automobiliek na nové emisné pravidlá. Program doplní aj diskusia účastníkov SEVA, InoBat, ZSE Drive, Ionity a Greenway, ktorá sa bude zaoberať témami dostupnosti nabíjacích zariadení a pripravenosti Slovenskej republiky na elektromobilitu.Osobitná pozornosť bude venovaná aj mýtom a faktom o elektromobiloch, ktoré sa stále šíria na internete. Súčasťou výstavy budú aj testovacie jazdy na vybraných elektromobiloch a plug-in hybridoch. Počas výstavy sa uskutoční aj zraz majiteľov elektromobilov. Pôjde o druhé neformálne stretnutie na Slovensku. Prvé sa uskutočnilo minulý rok v Trnave.Registrácia na výstavu prebieha zadarmo na stránke www.e-salon.sk a ponúka možnosť vyhrať zaujímavé ceny – vybrané elektromobily na víkend alebo na celý týždeň. Pre každého zaregistrovaného návštevníka organizátori pripravili malý darček - kalendár elektromobilov pre rok 2020.Organizátor: MojElektromobil.sk, EVIers o.z.Špeciálny e-partner: ZSE DrivePod záštitou: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuHlavní partneri: Hyundai, Mercedes-Benz a Motor-Car Bratislava, Renault, Volvo a T.O.P.Auto Bratislava, Volkswagen Slovakia, JaguarPartneri akcie: ABB, Audi Centrum Bratislava, BMW a Group M, Bory Mall, DriveTesla.sk, KIA, Nissan, Škoda-Auto, up!city, www.elektrickedodavky.sk , ELEXIM, Mini, Silence Urban ecomobility, AutoPalace Bratislava, Eco Chopper, ejoin, green way, Peugeot, Share'n go, UnicornMediálni partneri: Autobazár.EU, MojAndroid.sk, Podkapotou.sk, Pozor zákruta!, SITA, Teraz.sk, DIVINO PR agentúra