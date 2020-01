Polícia zadržala po roztržke v centre mesta opitého ministra Sólymosa

Polícia v stredu (22.1.) večer zadržala opitého ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), ktorý sa mal zapliesť do roztržky v centre Bratislavy. Informáciu priniesol portál pluska.sk.Sólymos mal vykrikovať, že je minister životného prostredia. Podľa SME bol v reštaurácii na Laurinskej ulici so svojím bratom a dvojica sa mala pohádať s personálom. Keď ich vykázali z reštaurácie, Sólymosov brat mal kopnúť do sklenenej výplne dverí a rozbiť ju.Na miesto okrem polície privolali aj sanitku, ktorá po chvíli odišla. „Trvalo to už dlho, možno aj od piatej hodiny. Počuli sme krik, tak sme šli von. Minister ešte s jedným mužom po sebe kričali, myslím, že aj niečo rozbili a nechceli zaplatiť. Po Číňanoch (v reštaurácii, pozn.) hádzali peniaze. Minister chcel aj ujsť, tackal sa,“ popisovala pre Plusku svedkyňa z neďalekého obchodu.