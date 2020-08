Dotáciu na nájomné môžu získať aj podniky v ťažkostiach, Sulík očakával väčší záujem o peniaze

Zdravé podniky sa mohli ocitnúť v núdzi

Očakávali desaťtisíce žiadostí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu získať dotáciu na nájomné. Ide o podniky, ktoré boli schémou definované ako podniky v ťažkostiach."V pôvodnom návrhu schémy pomoci, ktorý nám Eurokomisia schválila, neboli zahrnuté podniky, ktoré boli v ťažkostiach. Za týmto názvom sa pritom skrýva veľmi komplikovaný vzorec. Aj podniky, ktoré sú zdravé a funkčné, no v čase krízy sa ocitli v núdzi, sú podľa tohto vzorca identifikované ako podniky v ťažkostiach. Preto oznamujeme, že aj podniky, ktoré sú podľa schémy podnikmi v ťažkostiach, bude im môcť byť preplácané nájomné za obdobie, keď boli zatvorené," informoval o tom v pondelok na tlačovom brífingu minister hospodárstva SR Richard Sulík Pred niekoľkými týždňami spustilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) po odobrení Eurokomisiou preplácanie nájmov. Schéma spočíva v tom, že o koľko percent znížil nájomné prenajímateľ nájomcovi, toľko isto percent prispel štát, až do maximálnej výšky 50 %."Ak teda napríklad prenajímateľ znížil nájomcovi nájomné za obdobie, keď prevádzky museli byť zatvorené o 50 %, štát mu druhú polovicu doplatil a nájomca nemusel platiť nič. Toto dobre funguje," pokračoval Sulík.Doteraz MH SR prijalo 9 562 žiadostí o dotáciu na nájomné. Vyplatených bolo 3 558 žiadostí v celkovej výške 6,5 mil. eur."Sme však nemilo prekvapení, očakávali sme vyšší záujem o túto dotáciu. Sú to zatiaľ len tisíce žiadostí, čakali sme však desaťtisíce," dodal minister hospodárstva.Proces prijímania žiadostí rezortom hospodárstva pokračuje až do konca novembra. "Proces teda stále beží a my máme pripravené ďalšie prostriedky. Aj po rozšírení okruhu vyplácania dotácií očakávame zvýšenie záujmu o dotáciu," uzavrela poradkyňa ministra Jana Kiššová