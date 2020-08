Starostka Chorvátskeho Grobu vyzýva majoritného akcionára BVS o súčinnosť a pomoc

Starostka sa obracia na Mesto Bratislava. "Bratislava má väčšinový podiel na akciách BVS, preto sa obraciame na jej pomoc v tejto veci"

24.8.2020 (Webnoviny.sk) -Starostka nevidí dôvod, prečo by BVS, a. s. mala robiť rozdiely medzi správou vodárenských infraštruktúr v okolitých obciach a Chorvátskym Grobom. Myslí si, že po vzájomnom dialógu nájdu spoločné riešenie, ako situáciu vyriešiť. Po poslednom stretnutí s HM SR Bratislava, BVS, a. s., a obcou sa vyjadrili zástupcovia BVS, že nerobili konkrétny finančný nápočet. Rovnako sa vyjadrili, že by sa nebránili prevádzkovaniu vodovodov, ak by spĺňali technické normy a prevádzky tak boli schopné a vysporiadateľné. Starostka V. Vydrová preto chce, aby mesto Bratislava ako hlavný akcionár BVS požiadalo BVS, a. s. o kvalifikovaný a technický audit vrátane odhadu nákladov na možné prevádzkovanie. Starostka V. Vydrová hovorí, že je otvorená diskusii aj podmienkam.Starostka preto vyzvala aj BVS zapojiť sa do verejnej súťaže na prevádzkovateľa vodárenskej infraštruktúry, no generálny riaditeľ to listom vopred odmietol. "Chcem sa obrátiť preto na Mesto Bratislava, ako majoritného akcionára BVS, a.s., aby využilo svoje možnosti a kompetencie v tejto veci a nenechala našich občanov v problémoch. Chorvátsky Grob sa rýchlo rozvíja a túto situáciu potrebujeme urýchlene riešiť, " hovorí starostka V. Vydrová.Majoritný akcionár – Bratislava – má podiel na akciách až 59,29 %, ostatné obce 32, 279 %, z čoho vyplýva, že môže zasiahnuť do tak zásadnej veci, ako je rozhodnutie prevzatia vodárenskej infraštruktúry.Situácia v Chorvátskom Grobe je viac ako komplikovaná. Vodárenskú infraštruktúru ako aj dve čistiarne odpadových vôd v obci prevádzkuje AVS ako súkromná spoločnosť, ktorá mala plniť voči obci hlavný záväzok - platiť nájom. Nájom však obci nikdy neplatila,dodnes neplatí. Navyše dnes z pozície "núteného prevádzkovateľa" naďalej flagrantne zneužíva svoje postavenie, podniká na verejnom obecnom majetku, neoprávnene sa obohacuje na verejnom majetku a na úkor obyvateľov vydiera vlastníka – obec.Informačný servis