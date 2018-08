Dotazníky projektu To dá rozum vyplnilo 16.322 respondentov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 15. augusta (TASR) – Členovia projektu To dá rozum vyzbierali od apríla do júla tohto roka 16.322 dotazníkov, uviedla pre TASR riaditeľka projektu Renáta Hall. Najviac ich získali od študentov vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, a to viac ako 7000. Cieľom je zistiť, aké problémy trápia slovenské školstvo, od materských, cez základné, stredné až po vysoké školy.Problémy v slovenskom školstve a ich príčiny zisťovali členovia projektu To dá rozum prostredníctvom prvej časti analýzy. A to formou kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami materských, základných, stredných aj vysokých škôl. Rozhovory sa uskutočnili s viac ako 550 respondentmi na Slovensku aj v zahraničí. Na základe nich pripravili členovia projektu dotazníky. Cieľom bolo zistiť, či sú odpovede z rozhovorov problémom v danej škole alebo ide o problém celého školského systému v krajine.Členovia projektu postupne vyhodnocujú výstupy z dotazníkov a rozhovorov. Začiatkom augusta predstavili zistenia prieskumu medzi vedcami a vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú v zahraničí. Hall poznamenala, že jedným z najväčších problémov slovenského vysokého školstva nie je odchod pedagógov a vedcov do zahraničia, ale fakt, že svoj návrat domov po pobyte v cudzine už nezvažujú. Zároveň uviedla, že necelých 19 percent opýtaných odchádzalo do zahraničných inštitúcií s vedomím, že sa na Slovensko nevrátia. Počas ich pobytu v zahraničí sa však tento počet viac ako zdvojnásobil.povedala. Hlavným dôvodom, pre ktorý vysokoškolskí pedagógovia ostávajú v zahraničí, je možnosť vykonávania vedeckej alebo umeleckej činnosti na vyššej úrovni ako na Slovensku. Potvrdilo to takmer 82 percent opýtaných. Doma podľa nich nie je na to vyčlenený dostatok finančných prostriedkov. Vyššie platové ocenenie sa umiestnilo na druhom mieste.