V zozname stránok s nelegálnym hazardom je 203 subjektov

Bratislava 15. augusta (TASR) – V zozname webových sídel s nelegálnym hazardom je v súčasnosti podľa Finančnej správy (FS) SR 203 internetových stránok. Počet prevádzkovateľov, ktorí ešte pred zaradením do zoznamu zareagovali na výzvu finančnej správy a prestali zakázanú ponuku poskytovať, sa zvýšil.Zamestnanci finančnej správy zakročili už voči 490 webovým sídlam, pričom 20 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy.informovala FS SR.Súd zároveň na základe žiadosti finančnej správy vydal 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 86 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo 10 webstránok. V súčasnosti je v zozname 203 webových sídiel s nelegálnym hazardom, pričom FS SR z neho vyradila už 47 subjektov z dôvodu ukončenia poskytovania zakázanej ponuky.Finančná správy upozorňuje, že za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur. Zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je verejne dostupný na portáli finančnej správy v časti hazardné hry.