Doterajšie kroky súčasnej vlády neodzrkadľujú rastúci význam klimatickej krízy, myslí si Juríková

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Doterajšie kroky súčasnej vlády neodzrkadľujú rastúci význam klimatickej krízy . V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla programová riaditeľka organizácie Greenpeace Slovensko Dôkazom je podľa nej napríklad fakt, že sa Slovensko na decembrovom summite Európskej rady priklonilo sa k 55-percentnému zníženiu emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 a nie k ambicióznejšiemu 65-percentnému zníženiu.V októbri 2020 sa Greenpeace a štyri organizácie spojili, aby blokádou úradu vlády a piatich ministerstiev upozornili na klimatickú krízu.Téma začala viac rezonovať aj v spoločnosti, o čom podľa Juríkovej svedčí petícia Klíma ťa potrebuje , pod ktorú sa podpísalo viac než 120-tisíc ľudí.Rastúca podpora environmentálnych aktivistov však podľa programovej riaditeľky Greenpeace zatiaľ neprináša pochopenie zo strany vládnej garnitúry.Počas roka 2020 vytvoril Greenpeace iniciatívu Zelený reštart. V nej predstavil systémové opatrenia v rôznych sektoroch, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť klimatickú krízu a stratu biodiverzity. Ich zavádzanie do praxe by zároveň prinieslo tvorbu nových pracovných miest či iné benefity.V roku 2020 sa aktivity Greenpeace Slovensko sústredili aj na priblíženie klimatickej krízy ľuďom.„Na to, že následky klimatickej krízy už dnes pociťujú ľudia na Slovensku, sme poukázali cez príbehy ľudí, napríklad pána zo Záhoria, ktorému vysychajú studne, pani, ktorá trpí pre neprimerané horúčavy, včelára, ktorý pozoruje úbytok medu či pána z obce Pichne, ktoré postihli prívalové dažde,“ povedala Juríková.Organizácia Greenpeace Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Greenpeace. Tá vznikla v roku 1969 v kanadskom Vancouveri, sídli v Amsterdame. Hlavnou náplňou organizácie je snaha o celosvetovú ochranu vody, pôdy, ovzdušia a živočíšnych a rastlinných druhov.Greenpeace často organizuje protestné akcie, ktorými sa snaží poukázať na konkrétne problémy v oblasti ochrany prírody a apelovať na vlády jednotlivých krajín, ako aj medzinárodné či celosvetové spoločenstvá krajín, aby nachádzali konkrétne riešenia.