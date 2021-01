Kurilovská: Podávanie trestných oznámení je na Slovensku zneužívané

Trestné oznámenie môže podať každý

Problematické anonymné oznámenia

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podávanie trestných oznámení je na Slovensku zneužívané. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to konštatovala rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská Inštitút, ktorý vo veľkom využívajú napríklad politici v rámci politického boja má podľa nej často v prvom rade najmä psychologický účinok.„Viac zarezonuje, keď sa povie 'podávam trestné oznámenie',“ uviedla s tým, že verejnosť si tento pojem spája s trestným stíhaním, obvinením alebo prípadným odsúdením.Takisto podľa Kurilovskej zaváži aj to, že pri podaní trestného oznámenia nie je potrebné nič platiť. V prípade podania žaloby v civilnom konaní totiž existujú presne stanovené poplatky.Trestné oznámenie podľa Kurilovskej môže podať každý, kto má podozrenie, že bol spáchaný nejaký skutok, ktorý by mohol byť trestným činom.„Štát je tu pre ľudí, ktorí v prípade pocitu ohrozenia ich zdravia, života a majetku majú právo podať trestné oznámenie,“ povedala s tým, že policajt alebo prokurátor je povinný každé oznámenie prijať a vec preverovať.Veľké množstvo podaných trestných oznámení však podľa Kurilovskej orgány činné v trestnom konaní neraz zahlcuje.V rámci riešenia situácie so zneužívaním trestných oznámení by sa podľa nej mohlo pristúpiť napríklad k tomu, aby sa orgány nezaoberali anonymnými oznámeniami, resp. zaoberali sa anonymnými podaniami, ktoré jasne formulujú skutočnosti poukazujúce na trestnú činnosť a tie aby boli operatívnou činnosťou prvotne preverované.„Nemyslím si, že by sa mala nejako meniť zásada oficiality, pretože v tomto je ten demokratický prvok. Polícia, prokuratúra a následne súd sú tu na to, aby chránili záujmy ľudí,“ dodala.