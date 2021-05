Dotočili sme film Betlehemské svetlo, hlásia Svěrákovci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) -"Napriek tomu, že sme film točili v náročných podmienkach covidovej doby, všetko nám prekvapivo vychádzalo," zdôveril sa režisér. "Otec hral hlavnú filmovú postavu po dlhých pätnástich rokoch a bola radosť sa na neho od kamery pozerať. Ak sa nám to takto podarí i dokončiť, mohol by to byť krásny film," povedal v posledný natáčací deň v Stráži nad Nezárkou režisér. Scenár snímky vychádza z knižného bestselleru Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka ako príbeh o spisovateľovi, ktorému do bežného života vstupujú postavy z vlastných poviedok. "Hrám spisovateľa Šejnohu, ktorý akoby mi z oka vypadol. Je iba o niečo vtipnejší než ja" prezradil autor predlohy Zdeněk Svěrák.Za kameru sa postavil držiteľ ôsmich Českých levov a ďalších piatich nominácií – fonomenálny kameraman, ktorý spolupracoal so Svěrákovcami už na Koljovi pred 25 rokmi. Osvedčení tím ďalej tvoria oceňovaný architekta kostýmová návrhárkaO strih celého filmu sa po prvý krát postará pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa,Film sa natáčal od konca marca prevažne v Prahe, štáb sa premiestnil i do väznice v Plzni alebo do Stráže nad Nežárkou. V ďalších rolách sa objavia tiež napríklad, dánska herečkači. Premiéru filmu tvorcovia plánujú na apríl roku 2022 a do kín ho uvedie spoločnosť Magic Box Slovakia. Informačný servis