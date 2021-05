Cannes si vybralo za jeden z najsľubnejších projektov sveta slovensko-český film

Celovečerný debut režisérky Zuzany Kirchnerovej Karavan sa tak stane len tretím filmom v histórii slovenskej kinematografie, ktorý zamieri na podujatie L´Atelier v rámci jedného z najprestížnejších festivalov v Cannes.

Česká režisérka Zuzana Kirchnerová sa na červený koberec canneského festivalu vráti už po druhý raz. V roku 2009 vyhrala so svojim krátkometrážnym filmom Bába študentskú sekciu Cinéfondation.

Pri tvorbe dlhometrážneho filmu ju teraz podporí silné kreatívne zastúpenie zo Slovenska. Jednu z postáv stvárni slovenská herečka Juliána Brutovská. Za kameru sa postaví Denisa Buranová, ktorá má na konte národnú filmovú cenu Slnko v sieti za snímku Piata loď, v ktorej vynikol aj jej cit pre prácu s detskými hercami.

Karavan prinesie do domácej kinematografie tému, aká dosiaľ nebola takouto netradičnou formou zobrazená. Je príbehom ženy, ktorú púta k svojmu dieťaťu obrovská láska. Tá je však pre ňu aj veľkým bremenom. Ester vychováva dieťa s mentálnym postihnutím. A napriek tomu, že sa stala silnou a obetavou matkou, zmieriť sa s týmto stavom pre ňu nie je vôbec jednoduché. Už ďalej nechce len prežívať, túži žiť. A tak sa jedného dňa vydáva so synom Davidom na road trip v karavane naprieč Talianskom.

„Môj syn sa narodil s Downovým syndrómom a neskôr sa u neho vyvinul aj autizmus. Avšak môj hraný film nie je čisto autobiografický. Čo je však na príbehu osobné, je túžba utiecť, túžba vzbúriť sa a vzdorovať úlohe matky postihnutého dieťaťa,“ vysvetľuje režisérka Zuzana Kirchnerová. Tému rebelantstva odzrkadľuje aj samotný žáner filmu. „Dlho som sa snažila nájsť spôsob, ako tento príbeh uchopiť bez toho, aby som sa nechala vtiahnuť do očakávaných bezpečných vôd sociálnej drámy, do pátosu citového vydierania. Road movie je pre mňa najlepším možným spôsobom, ako vyjadriť priam agresívnu túžbu po živote mojej hlavnej hrdinky,“ hovorí režisérka.

Postavu matky nechce nijako idealizovať. Davida chce ochrániť pred celým svetom, ale zároveň nedokáže ventilovať fakt, že starostlivosť o neho je často taká náročná, že by od neho najradšej utiekla. David je krehký a zraniteľný, ale zároveň dokáže byť aj agresívny. Dokonca až tak, že vo svojej matke vzbudzuje aj zlosť, hnev, niekedy až odpor. „Surovosť a pravdivosť tohto filmu spočíva aj v zobrazení týchto emócií, ktoré si v súvislosti s deťmi len málokto prizná. Ester je milujúca matka. Avšak ten, koho najviac miluje, je zároveň aj jej najväčším nepriateľom,“ približuje režisérka.

Do hlavnej postavy chlapca plánuje obsadiť mentálne hendikepovaného neherca, ktorý absolvuje dôkladnú prípravu s hereckou lektorkou aj samotnými hercami. „Ľudia s postihnutím bývajú vo filmoch často vyobrazení ako roztomilí, láskaví a trochu smiešni. Z mojej skúsenosti je tento pohľad veľmi limitujúci. V scenári som sa preto snažila vyvarovať falošnej poetizácií či idealizácii mentálneho postihnutia. David by mal byť komplexnou postavou s pozitívnymi I negatívnymi rysmi,” dodáva.

Road movie sa bude nakrúcať v autentických lokalitách Talianska, ktoré je pre Ester akýmsi stelesnením letného sna a nesplnenou túžbou. Diváci sa však nedočkajú „turistických pohľadníc“ ukazujúcich krásy Talianska, skôr slnkom vyžehlenej halucinogénnej stratenej krajiny.

„Som presvedčený, že Zuzanin talent a jej silná režisérska vízia spolu s jedinečným príbehom a scenárom povedú k vytvoreniu výnimočného a originálneho diela, ktoré bude nielen rezonovať na medzinárodnej a domácej scéne, ale má potenciál prispieť k dôležitej spoločenskej zmene,” objasňuje slovenský producent filmu Jakub Viktorín zo spoločnosti nutprodukcia. V jeho produkcii vzniká aj celovečerný debut slovenského režiséra Michala Blaška, ktorý si v roku 2019 tiež vybrali kurátori do L´Atelier v Cannes.

Unikátne road movie, ktoré by sa malo začať nakrúcať budúci rok, už získalo medzinárodné uznania v zahraničí. Na festivale v Karlových Varoch vyhral projekt cenu Filmovej nadácie za najlepší scenár, počas prestížneho workshopu Torino Film Lab - Feature Lab bol odmenený TFL Production Award . Bol prezentovaný aj na workshopoch a festivaloch ako EAVE či When East Meets West 2018. Do slovensko-českej produkcie sa zapojí aj renomovaný taliansky koproducent, ktorý produkoval film Štastný Lazaro ocenený Zlatou palmou v Cannes aj Európskou filmovou cenou.

L´Atelier vznikol v roku 2005 v rámci prestížneho festivalu v Cannes, aby podporoval a napomáhal vývoju novej generácie filmárov po celom svete. V aktuálnom 17. ročníku L´Atelier-u, sa zúčastní 15 projektov začínajúcich, ale aj známych filmárov zo 15 krajín v kombinácii režisér - producent a budú mať možnosť sa stretnúť s potenciálnymi partnermi. 74. Ročník festival v Cannes sa uskutoční od 6. do 17. Júla 2021.

Zuzana Kirchnerová – režisérka, scenáristka

Absolventka FAMU a Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Jej bakalársky film Bába bol ocenený prvým miestom v sekcii Cinéfondation na 62. festivale v Cannes. V posledných rokoch sa venovala najmä dokumentárnej tvorbe; ako režisérka a scenáristka sa podieľala na dokumentárnych seriáloch Českej televízie Čtyři v tom a Pět statečných. V päťdielnom časozbernom dokumente Pět statečných štyri roky sledovala skupinu mentálne postihnutých ľudí. V roku 2020 vytvorila spolu s Adamom Oľhom dokumentárny seriál Nemocnice v první linii