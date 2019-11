Dôvera a Union hodnotia výsledky prepoisťovacej kampane pozitívne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) – Obe súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union hodnotia výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane pozitívne. Uviedli to pre TASR v reakcii na údaje, ktoré zverejnil v piatok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Zmeniť ZP sa počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane rozhodlo 246.945 Slovákov.Najviac nových poistencov získala súkromná ZP Union. Podľa odhadu ÚDZS by mala v novom roku mať 572.693 poistencov, čo predstavuje 15,48-percentný prírastok voči kmeňu ZP.komentoval jej hovorca Matej Neumann. Celkový počet poistencov Union tak od nového roka prvýkrát v histórii presiahne hranicu pol milióna poistencov.Uplynulú prepoisťovaciu kampaň hodnotí pozitívne aj ZP Dôvera. Ostáva tak najsilnejšou súkromnou ZP s odhadovaným počtom poistencov k novému roku 1.609.734, čo predstavuje 31,18 percenta poistného kmeňa.zhodnotil PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2020. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.Preukaz svojej pôvodnej zdravotnej poisťovne poistenci nie sú povinní vracať.