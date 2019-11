VšZP: Výsledky prepoisťovania odzrkadľujú problémy v zdravotníctve

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. novembra (TASR) - Výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane odzrkadľujú nahromadené problémy v zdravotníctve. Tie sa pravidelne v čase vrcholiaceho prepoisťovania podpisujú pod vyostrovanie napätia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Pre TASR to v piatok uviedla Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Reagovala tak na údaje zverejnené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).Zmeniť zdravotnú poisťovňu (ZP) sa podľa ÚDZS počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane rozhodlo 246.945 Slovákov. Najviac z nich odišlo práve zo štátnej ZP, no tá stále zostáva poisťovňou s najsilnejším poistným kmeňom (57,73 percenta).pripomína jej vedenie s dôvetkom, že súčasnosti je VšZP ekonomicky zdravá a na konci roka 2019 dosiahne vyrovnané hospodárenie."Máme teda vytvorené podmienky na to, aby sme mohli ďalej tlačiť na kvalitu poskytovaných služieb, ktorú vo vzťahu k poistencom považujeme za kľúčovú," zdôraznila generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Poznamenala, že tohtoročnú prepoisťovaciu kampaň navyše významne ovplyvnila ekonomika, ktorá nerástla očakávaným tempom.Štátna ZP poukázala na to, že nízke platby za poistencov štátu a rovnako schválená legislatíva v podobe sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov ešte viac zvýšili finančné nároky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdôraznila, že tieto nároky mali uspokojiť zdravotné poisťovne, čo však bez dofinancovania nebolo možné.Mrzí ju, že k schváleniu dofinancovania došlo až po skončení prepoisťovacej kampane.povedala Hlinková, pričom mieni, že aj táto skutočnosť sa podpísala pododlev poistencov z VšZP.VšZP však vyjadrila aj znepokojenie nad medializovanými správami o možných nekalých praktikách pri ovplyvňovaní poistencov. Tvrdí, že sama na to priebežne upozorňovala ÚDZS.komentovala jej šéfka.Ako dodala, VšZP začne hĺbkovo analyzovať oficiálne výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane v záujme stabilizácie svojho poistného kmeňa. Podľa generálnej riaditeľky VšZP nepôjde o cieľ na jeden rok, ale o zásadné rozhodnutia s presahom na dlhšie časové obdobie.