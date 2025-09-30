Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Dôvera farmaceutov rastie! Lekárne môžu prispieť k zníženiu plytvania antibiotikami


Tagy: Antibiotiká PR

Aktuálny prieskum agentúry 2muse ukazuje, že verejnosť ich už nevníma len ako vydávačov liekov. Naopak - až 84 % ľudí považuje farmaceuta za dôveryhodného odborníka, ktorý môže poskytovať ...



Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Aktuálny prieskum agentúry 2muse ukazuje, že verejnosť ich už nevníma len ako vydávačov liekov. Naopak – až 84 % ľudí považuje farmaceuta za dôveryhodného odborníka, ktorý môže poskytovať základné vyšetrenia a poradenstvo v oblasti prevencie.


Zároveň sa ukazuje, že takmer 60 % populácie navštevuje lekáreň pravidelne, pričom 30 % opýtaných považuje kvalitu poradenstva v lekárni za vyššiu než v ambulancii. Ľudia oceňujú dostupnosť, odbornosť a ochotu – a čoraz častejšie sa rozhodujú absolvovať preventívne vyšetrenia priamo v lekárni.

Jedným z najčastejších je CRP test, ktorý pomáha rozlíšiť vírusový a bakteriálny pôvod infekcie. Podľa štúdie publikovanej vo Frontiers in Public Health (2024) dokážu CRP testy v primárnej starostlivosti znížiť predpisovanie antibiotík až o 23–39 % bez ohrozenia pacienta. V lekárňach sa tak stáva nástrojom, ktorý zabraňuje zbytočnému predpisovaniu antibiotík – a tým aj šíreniu antibiotickej rezistencie.

"CRP test predstavuje klinicky overený, prakticky dostupný a efektívny nástroj, ktorý významne prispieva k znižovaniu nadmerného predpisovania antibiotík v každodennej zdravotnej praxi. V prostredí lekárne je možné jeho realizáciu zabezpečiť rýchlo, odborne a bez potreby návštevy lekára, čím sa zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Napriek týmto benefitom až 40 % populácie stále netuší, že CRP test je v lekárni vôbec dostupný. Ide o zásadnú komunikačnú výzvu, ktorá si vyžaduje systematické informovanie verejnosti o možnostiach, ktoré lekárenská starostlivosť ponúka.

Na základe našich interných údajov možno konštatovať, že až 60 % pacientov s podozrením na akútnu infekciu horných dýchacích ciest nemusí navštíviť lekára. Manažment týchto stavov prebieha priamo v lekárni formou asistovanej samoliečby, pod odborným dohľadom kvalifikovaného farmaceuta, čím sa efektívne odľahčuje ambulantný sektor," uviedol PharmDr. Ladislav Pôčik, manažér kontroly procesov a odborného vzdelávania z lekární Dr. Max.

Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie ročne zomrie v EÚ viac ako 35 000 ľudí. Ak sa nezmení prístup k predpisovaniu antibiotík, tieto čísla budú rásť. CRP testy sú jedným z mála nástrojov, ktoré dokážu tento trend zvrátiť – a to aj bez potreby návštevy lekára.




"CRP testy v lekárňach sú cenným orientačným nástrojom, ktorý pomáha efektívne triediť pacientov s podozrením na infekcie horných dýchacích ciest, a to najmä pri rozlíšení častejšej vírusovej od baktériovej infekcie. V mnohých prípadoch môžu prispieť k zníženiu zbytočného predpisovania antibiotík a zefektívniť včasnú symptomatickú liečbu, čo je kľúčové v boji proti antibiotickej rezistencii. Ich dostupnosť v lekárňach bez potreby objednania zároveň šetrí čas pacientom aj lekárom, najmä v čase vysokého výskytu respiračných infekcií a preťaženia ambulantnej všeobecnej aj špecializovanej siete," uviedol prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD, MBA, MHA, Dott.Ric., FAAAAI, klinický imunológ, alergológ a pediater.

Prieskum zároveň ukazuje, že verejnosť je pripravená na rozšírenie kompetencií farmaceutov. Až 61 % ľudí hodnotí tento krok ako prínosný a 68 % by preventívne vyšetrenia v lekárni využívalo, ak by boli hradené zdravotnou poisťovňou.

"Ak chceme znížiť tlak na ambulancie, zlepšiť prevenciu a bojovať proti rezistencii, musíme využiť potenciál lekární naplno. CRP testy, meranie cholesterolu či cukru – to všetko vieme urobiť tu a teraz. A ľudia nám dôverujú," dodáva Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ Dr. Max, ktorý sa dlhodobo venuje téme integrácie lekární do systému zdravotnej starostlivosti.

V mnohých krajinách EÚ sú preventívne vyšetrenia v lekárňach bežne hradené z verejného zdravotného poistenia. V krajinách ako Francúzsko, Belgicko či Portugalsko môžu farmaceuti očkovať, predpisovať lieky, manažovať chronické ochorenia či realizovať skríningové testy. Na Slovensku zatiaľ chýba legislatíva, ktorá by tieto kompetencie umožnila – rovnako ako systém financovania. A práve to je výzva pre systém.

???? Fakty v skratke:



  • 84 % populácie vníma farmaceuta ako odborníka v prevencii

  • 61 % ľudí podporuje rozšírenie kompetencií farmaceutov

  • 68 % by využívalo služby v lekárni, ak by boli hradené poisťovňou

  • 40 % ľudí nevie, že CRP test je dostupný v lekárni

  • 35 000 úmrtí ročne v EÚ v dôsledku antibiotickej rezistencie (ECDC)

  • CRP testy môžu znížiť predpisovanie antibiotík až o 39 % (Frontiers in Public Health, 2024)


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dôvera farmaceutov rastie! Lekárne môžu prispieť k zníženiu plytvania antibiotikami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antibiotiká PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ľudia naprieč generáciami chcú byť online lekárnikmi. Mladí kvôli budúcnosti, starší kvôli rovnováhe
<< predchádzajúci článok
V Bratislave sa bude opäť protestovať proti konsolidácii, odborári sa zídu pred parlamentom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 