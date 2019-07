Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny v júli klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mannheim 16. júla (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v júli opäť zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako analytici odhadovali, na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré v utorok zverejnilo Centrum pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).Dôvodom je podľa inštitútu stále nevyriešený obchodný spor medzi Čínou a Spojenými štátmi, ako aj prehlbujúci sa konflikt s Iránom.Prieskum ZEW ukázal, že kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v júli znížil, už tretí mesiac v rade, a to na -24,5 z -21,1 bodu v júni. Ekonómovia očakávali jeho pokles na -22,3 bodu. Júnová hodnota indexu je najnižšia od novembra 2018.Aj čiastkový index súčasných podmienok v Nemecku sa v júli znížil, a veľmi strmo, až do záporného teritória na -1,1 bodu zo 7,8 bodu v júni. Analytici predpovedali, že klesne menej, na 5 bodov.Pesimizmus investorov pravdepodobne posilnil najmä pokračujúci negatívny trend vo vývoji nových objednávok v nemeckom priemysle, skonštatoval prezident ZEW Achim Wambach.Prieskum tiež odhalil, že aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW v júli klesol, a to o 0,1 bodu na -20,3 bodu z -20,2 bodu mesiac predtým. A zároveň čiastkový index súčasných podmienok v euroregióne sa znížil o 6,9 bodu na -10,6 bodu z júnových -3,7 bodu.