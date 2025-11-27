|
Štvrtok 27.11.2025
Meniny má Milan
|Denník - Správy
Dôvera, ktorá trvá: Kaufland už piaty raz zvíťazil v prieskume Najdôveryhodnejšie značky
Slováci aj v roku 2025 rozhodli, že Kaufland je najdôveryhodnejším predajcom potravín a jeho produktový rad K-Classic opäť triumfoval medzi privátnymi značkami. Obchodný reťazec tak svoje 25-ročné ...
27.11.2025 (SITA.sk) - Slováci aj v roku 2025 rozhodli, že Kaufland je najdôveryhodnejším predajcom potravín a jeho produktový rad K-Classic opäť triumfoval medzi privátnymi značkami. Obchodný reťazec tak svoje 25-ročné pôsobenie na domácom trhu posilňuje dvomi víťazstvami v prieskume Dôveryhodné značky.
Pre slovenských spotrebiteľov je pri nákupoch potravín jasnou voľbou Kaufland. Obchodný reťazec, ktorý má naprieč Slovenskom 86 predajní, si ako miesto svojich nákupov vyberajú preto, lebo mu najviac dôverujú. Potvrdili to výsledky prestížneho projektu Dôveryhodné značky 2025, v ktorom sa stal víťazom kategórie Predajca potravín a zároveň si odniesol suverénne prvenstvo v kategórii Privátne značky. So svojím produktovým radom K-Classic zabodoval už deviaty raz po sebe.
Do prieskumu, ktorý na Slovensku realizuje spoločnosť Atoz Marketing Services v spolupráci s agentúrou NielsenIQ, sa počas októbra 2025 zapojilo vyše 2 000 respondentov. Tí hodnotili viac ako 700 najvýznamnejších značiek, ktoré pôsobia na domácom trhu, pričom každá kategória môže mať len jedného víťaza. Najvyššie ocenenie získava značka, ktorej zákazníci dôverujú najviac. Kaufland si aj v silnej konkurencii medzi potravinovými reťazcami obhájil prvenstvo a už piatykrát sa stal suverénnou jednotkou, ktorú si spotrebitelia na nákupy potravín volia najčastejšie.
"Byť najdôveryhodnejším predajcom potravín je pre nás veľká pocta a zároveň obrovská zodpovednosť. Dôvera sa totiž nedá kúpiť, značka si ju musí zaslúžiť, a my si o to viac vážime, že naši zákazníci nám ju už roky prejavujú," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Spolu s našimi kolegami každý deň pracujeme na tom, aby nákupy v našich predajniach boli synonymom kvality a čerstvosti za férové ceny. To, že v prostredí silnej konkurencie sa slovenskí spotrebitelia opakovane rozhodujú pre Kaufland, ktorý je pre nich prvou voľbou, potvrdzuje, že naše úsilie má zmysel."
Najväčší prieskum spotrebiteľskej dôvery prebieha na našom trhu už desať rokov. Realizuje sa online medzi tisíckami respondentov, ktorí na značkách hodnotia nielen kvalitu a cenu, ale aj osobné skúsenosti, lojalitu, spokojnosť či vzťah, aký si ku konkrétnym značkám vytvorili. Podľa Tatiany Koššovej z usporiadateľskej agentúry Atoz Marketing Services je pre zákazníkov čoraz dôležitejšie, že sa môžu spoľahnúť na overenú kvalitu. "Keď majú s produktom či službou opakovane výbornú skúsenosť, medzi nimi a značkou vzniká pevné puto aj trvalá dôvera. Práve tá prináša pocit, že si vybrali správne a pre spoločnosti, ktoré ju dokážu dlhodobo udržať, je ocenenie Najdôveryhodnejšia značka tým najvyšším uznaním," vysvetľuje country manažérka spoločnosti Atoz Marketing Services na Slovensku.
Vlajkovou loďou sortimentu je v predajniach Kauflandu privátna značka K-Classic. Tvorí ju viac než tisíc sedemsto výrobkov od čerstvých či trvanlivých potravín, cez nápoje až po drogériu, na ktorých spotrebitelia oceňujú ich spoľahlivú kvalitu a priaznivé ceny. O jej obľúbenosti svedčí aj opakované, už deviate ocenenie najdôveryhodnejšej medzi privátnymi značkami, ktoré dokazuje, že produktová línia K-Classic sa pre slovenské domácnosti stala súčasťou ich pravidelných nákupov.
V roku 2025, kedy Kaufland oslavuje dvadsiate piate výročie pôsobenia na domácom trhu, opätovne potvrdil, že je výnimočnou značkou, v ktorej spotrebitelia vidia viac ako len miesto na nákup potravín. Je symbolom kvality, dôvery a férového prístupu k dodávateľom aj zákazníkom, čím si dlhodobo získava priazeň verejnosti.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dôvera, ktorá trvá: Kaufland už piaty raz zvíťazil v prieskume Najdôveryhodnejšie značky © SITA Všetky práva vyhradené.
