|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba
Tagy: Bomba Výbuch bomby Výbušnina
Neznámy páchateľ pravdepodobne umiestnil pred rodinný dom bratislavského podnikateľa žijúceho v Martine bombu, ktorá neskôr vybuchla. Ako informuje televízia Markíza na portáli
Zdieľať
27.11.2025 (SITA.sk) - Neznámy páchateľ pravdepodobne umiestnil pred rodinný dom bratislavského podnikateľa žijúceho v Martine bombu, ktorá neskôr vybuchla. Ako informuje televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, stalo sa tak v noci zo stredy 26. na štvrtok 27. novembra. V dome býva podnikateľ s manželkou a dvoma deťmi.
„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť zrejme na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ uvádza Markíza s tým, že v čase výbuchu sa v dome nikto nenachádzal. Televízia dodala, že polícia prípad intenzívne vyšetruje.
Zdroj: SITA.sk - Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba © SITA Všetky práva vyhradené.
„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť zrejme na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ uvádza Markíza s tým, že v čase výbuchu sa v dome nikto nenachádzal. Televízia dodala, že polícia prípad intenzívne vyšetruje.
Zdroj: SITA.sk - Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bomba Výbuch bomby Výbušnina
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Idealizovaný obraz Ruska pretrváva už od čias štúrovcov, podľa generála Macka ho obdivujú tí, ktorí tam neboli
Idealizovaný obraz Ruska pretrváva už od čias štúrovcov, podľa generála Macka ho obdivujú tí, ktorí tam neboli
<< predchádzajúci článok
Dôvera, ktorá trvá: Kaufland už piaty raz zvíťazil v prieskume Najdôveryhodnejšie značky
Dôvera, ktorá trvá: Kaufland už piaty raz zvíťazil v prieskume Najdôveryhodnejšie značky