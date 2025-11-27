Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.11.2025
 Meniny má Milan
 Z domova

27. novembra 2025

Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba


Neznámy páchateľ pravdepodobne umiestnil pred rodinný dom bratislavského podnikateľa žijúceho v Martine bombu, ktorá neskôr vybuchla. Ako informuje televízia Markíza na portáli



136965846_779511275980190_5050350129014606553_n 676x380 27.11.2025 (SITA.sk) - Neznámy páchateľ pravdepodobne umiestnil pred rodinný dom bratislavského podnikateľa žijúceho v Martine bombu, ktorá neskôr vybuchla. Ako informuje televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, stalo sa tak v noci zo stredy 26. na štvrtok 27. novembra. V dome býva podnikateľ s manželkou a dvoma deťmi.


„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť zrejme na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ uvádza Markíza s tým, že v čase výbuchu sa v dome nikto nenachádzal. Televízia dodala, že polícia prípad intenzívne vyšetruje.


Zdroj: SITA.sk - Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba © SITA Všetky práva vyhradené.

