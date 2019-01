Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v januári opäť klesla

Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 25. januára (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa aj v prvom mesiaci tohto roka zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku opäť klesla, už piaty mesiac po sebe a najnižšiu úroveň za takmer tri roky. To signalizuje, že riaditelia firiem očakávajú, že najväčšie európske hospodárstvo bude ďalej strácať tempo. Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v januári znížil na 99,1 bodu zo 101 bodov v decembri. Je tak najnižší od februára 2016. Analytici, ktorých oslovila agentúra Factset pritom odhadovali, že klesne na 100,6 bodu.uviedol vo vyhlásení šéf Ifo Clemens Fuest.Na prieskume sa zúčastnili predstavitelia približne 9000 firiem, ktorí boli ešte menej spokojní so súčasnou situáciou ako minulý mesiac. A takisto sa oveľa viac obávajú o budúcnosť svojich podnikov.Konkrétne, čiastkový index očakávaní v januári klesol na 94,2 z 97,3 bodu v decembri, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa zníži iba mierne na 97 bodov.A čiastkový index súčasnej situácie klesol na 104,3 z decembrových 104,9 bodu a mierne prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 104,2 bodu.Výsledky prieskumu Ifo sú ďalším z rady ukazovateľov, ktoré signalizujú spomaľovanie nemeckej ekonomiky. Jej kľúčovým motorom je export. Ten už vlani zasiahli ako vnútorné jednorazové faktory, ako bola nízka hladina vody na rieke Rýn, ktorá spomaľovala námornú dopravu, alebo nové emisné testy, ktoré zabrzdili automobilový priemysel, tak vonkajšie riziká, od brexitu po spomaľovanie čínskej ekonomiky cez obchodné napätie medzi Pekingom a USA.Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vo štvrtok (24.1.) varoval pre rizikami, ktoré ohrozujú ekonomiku eurozóny. A Medzinárodný menový fond tento týždeň znížil svoju prognózu rastu nemeckého hospodárstvo v roku 2019 o 0,6 bodu na a 1,3 %.Nemecké ministerstvo hospodárstva (MH) by tiež malo revidovať svoju prognózu smerom nadol, uviedol denník Handelsblatt. Noviny očakávajú, že MH na budúci týždeň stlačí odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 1 % z predchádzajúcich 1,8 %.