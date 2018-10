Dôvera nemeckých podnikateľov v októbri klesla viac, ako sa čakalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 25. októbra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v októbri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla o niečo viac, ako sa očakávalo. Dôvodom sú napätie v obchode, hrozba, že Británia opustí Európsku úniu bez dohody, a obavy zo stavu verejných financií Talianska. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu na výskum hospodárstva (Ifo).Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v októbri znížil už druhý mesiac po sebe, a to na 102,8 zo 103,7 bodu v septembri. Analytici pritom odhadovali, že klesne na 103 bodov.Prieskum tiež ukázal, že dôvera podnikateľov vo výrobe výrazne klesla v dôsledku podstatne menej optimistických očakávaní. Znížilo sa aj ich hodnotenie súčasnej podnikateľskej situácie, ktoré dosiahlo najnižšiu úroveň od marca 2017, a objednávky tiež klesli.Aj v sektore služieb sa podnikateľské prostredie aj hodnotenie súčasnej situácie zhoršilo.povedal šéf Ifo Clemens Fuest.dodal.Spotrebiteľské a vládne výdavky boli hlavnými hnacími silami hospodárskeho rastu v Nemecku, keďže vývoz zoslabol.Očakáva sa však, že nemecká ekonomika bude pokračovať v raste aj na budúci rok 2019, a to už desiaty rok po sebe. Ale riziko brexitu bez dohody, obchodné napätie a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov znižujú prognózy rastu najväčšej európskej ekonomiky.Vláda tento mesiac predpovedala, že tempo rastu nemeckého hospodárstva sa v 3. štvrťroku spomalilo. Jedným z dôvodov bol pokles výkonu automobilového sektora v súvislosti s prechodom na nové testy emisií WLTP od 1. septembra.Kabinet tiež znížil prognózu rastu ekonomiky v tomto roku na 1,8 % (z pôvodného 2,3 %). Očakáva, že toto tempo si udrží aj v rokoch 2019 a 2020. Na porovnanie, vlani vzrástlo nemecké hospodárstvo o 2,2 %.