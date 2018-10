Hon na čarodejnice v Senci sa skončil, domy v Malom Bieli postavili pri logistike

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

SENEC 25. októbra 2018 (WBN/PR) - Úplne zbytočný hon na čarodejnice v Senci sa skončil. Klamstvá o výstavbe logistickej haly D, ktoré šíril jeden z kandidátov na poslanca do mestského zastupiteľstva mesta Senec, ukončil zástupca spoločnosti Silvretta Real Slovakia k.s. Ten počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva uviedol reálne fakty a vyvrátil lži o výstavbe logistickej haly v susedstve obytnej časti Malý Biel.povedal na zasadnutí mestského zastupiteľstva Milan Tomáško, konateľ spoločnosti CLC advokátska kancelária s.r.o., ktoré je právnym zástupcom spoločnosti Silvretta Real Slovakia k.s.Ten uviedol na pravú mieru a vyvrátil viaceré klamstvá šírené jedným z nespokojných obyvateľov časti Malý Biel. Napríklad tvrdenie to, že majitelia domov nevedeli o tom, že v ich susedstve bude stáť logistické centrum. Pravda je však taká, že už v roku 2004 bolo všeobecne záväzným nariadením prijatý územný plán mesta umožňujúci výstavbu logistických hál A a B a zároveň výstavbu obytných domov v časti Malý Biel. V roku 2005 bolo následne rozhodnuté o možnosti výstavby hál C a D, ako súčasti kompaktnej zóny logistických centier. Na halu D, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, bolo vydané územné rozhodnutie už v máji 2007 a stavebné povolenie v júni 2008. Takže majitelia domov v časti Malý Biel mohli už od roku 2005 a teda aj v čase kúpy pozemkov bez problémov zistiť, že si domy idú stavať hneď vedľa logistického centra. Prečo sa rozhodli kupovať pozemky a domy pri logistickom centre je otázne, ale bolo to ich slobodné rozhodnutie.dodáva Tomáško. Predmetné informácie sa navyše dajú nájsť aj na internete za pár minút.Stavba haly D, s ktorou má problém len malá časť obyvateľov časti Malý Biel a ktorú akceptuje väčšina dotknutých obyvateľov , je v súlade s územným plánom a má tiež platné stavebné povolenie.uzatvára Tomáško. Aj napriek tomu však spoločnosť Silvretta Real Slovakia k.s. vstúpila do aktívneho rokovania s mestom Senec a zástupcami občanov časti Malý Biel a odhliadnuc od splnenia náročných zákonných kritérií navyše ponúkla viacero dodatočných opatrení v prospech obyvateľov. Je pripravený návrh opatrení. Napríklad navýšenie ochranného valu, zmenšenie plochy okien haly, nasmerovanie reflektorov mimo obytnej časti a ďalšie opatrenia. Hala bola v porovnaní s podmienkami územného rozhodnutia v skutočnom vyhotovení zmenšená a posunutá o 18 až 28 metrov ďalej od obytnej zóny. Stavebník kooperuje s mestom a nezatajuje sa. Aj počas mestského zastupiteľstva zástupca spoločnosti ponúkol malej skupine nespokojných občanov ďalšiu možnosť na stretnutie. Ich zástupca však na ponuku nereagoval a na otázky odmietol odpovedať aj prítomným novinárom.