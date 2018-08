Dôvera preveruje preventívne prehliadky. Mnohé sú len fiktívne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Zdravotná poisťovňa Dôvera odhalila pri kontrole poskytovania zdravotnej starostlivosti takmer 105.000 preventívnych prehliadok, ktoré neboli správne vykonané. Uviedol to na tlačovej konferencii vo štvrtok generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.vysvetlil Kultan. Práve z tohto dôvodu vzniklo v Dôvere oddelenie preverovania fiktívnej zdravotníckej starostlivosti. Jeho pracovníci definovali desať okruhov trestných oznámení.Pri kontrole pracovníci zdravotnej poisťovne upriamili pozornosť na ambulancie s podozrivo vysokým počtom poistencov, ktorí boli podľa dokumentácie na preventívnej prehliadke.upozornil Kultan.Priblížil, že medzi prípadmi boli také, kde preventívna prehliadka bola zrealizovaná nesprávne, teda kde nedošlo aj k laboratórnym vyšetreniam alebo to neboli prehliadky v pravom zmysle.doplnil hovorca Dôvery Branislav Cehlárik. Lekári ich však zdravotnej poisťovni dali vyfakturovať.Dôvera svojich poistencov upozorňuje na preventívnu prehliadku prostredníctvom SMS, e-mailom a kampaňou. Dospelí poistenci majú nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára raz za dva roky. Je definovaná zo zákona." spresnil Kultan.Z údajov vyplýva, že najčastejšie hlásili vykazovanie fiktívnej zdravotnej starostlivosti pacienti. Pochybenia odhalili aj pri súbežnej liečbe pacientov u viacerých špecialistov, kde došlo k podozreniu, že jeden zo špecialistov lieči fiktívne. Došlo aj k prípadom, kde bol pacient hospitalizovaný, a zároveň v rovnakom čase ošetrený v ambulancii v inom meste.Zdravotná poisťovňa prípady rieši v zmysle zmluvných podmienok formou pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V preverovaní pokračuje a malo by potrvať ešte niekoľko mesiacov. Kulhan odhaduje, že celková škoda sa môže vyšplhať až na pol milióna eur.Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a tiež rozbor moču, pečeňové testy a krvný obraz.