Vo viniciach pod Brekovským hradom očakávajú vyššiu úrodu ako vlani

Najsevernejší oficiálne registrovaný vinohrad na Slovensku je pri obci Brekov v okrese Humenné. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brekov 16. augusta (TASR) – Vo viniciach pod Brekovským hradom neďaleko Humenného očakávajú vyššiu úrodu ako vlani. Hrozno už dozrieva, so zberom začnú oproti minulému roku skôr, možno aj o tri týždne.priblížil pre TASR Peter Mihaľko, ktorý vinice pri Brekove obhospodaruje, s tým, že bobuľky vo veľkosti hrášku evidovali tiež skôr.Aktuálne hrozno dozrieva. Cukornatosť Frankovky modrej je podľa jeho ďalších slov na úrovni 16, Chardonnay 17, Sauvignon 18 stupňov normovaného muštomeru.poznamenal Mihaľko s tým, že je to pravdepodobne všeobecný jav.spomenul s tým, že ak nepríde nejaký živel alebo napríklad škorce, tak úroda by mala byť veľmi dobrá.odhadol.Mihaľko hospodári pri Brekove na necelých troch hektároch, kde pestujú šesť druhov odrôd hrozna, z toho dva sú modré. Ide o najsevernejšie zaregistrované vinohrady na Slovensku.podotkol s tým, že od marca tohto roka sú členmi Karpatskej vínnej cesty, ktorá vznikla v spolupráci s Poľskom a jej súčasťou je desať vinohradníkov.vysvetlil.