Dôvera Slovákov v spravodlivosť už nemôže byť nižšia, podľa Kolíkovej malé zmeny nestačia

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvera Slovákov v spravodlivosť už nemôže byť nižšia, aj preto len malé zmeny nestačia. Predstaviteľom neziskových organizácií, akademického prostredia a diplomatmi to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ).Reformu a svoje ďalšie zámery v úrade predstavila šéfka rezortu spravodlivosti počas diskusie na tému Boj proti korupcii a kleptokracii, ktorú zorganizoval German Marshall Fund v USA v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom vo Washingtone. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.„Reforma, ktorú robím, je ambiciózna. Dotýka sa viac-menej každého v justícii – od sudcu okresného súdu po sudcov Najvyššieho súdu. Táto oblasť bola na Slovensku dlho zanedbávaná,“ priznala Kolíková. Ako dodala, chce ľudí presvedčiť o tom, že v rámci rezortu robia dostatočne veľkú zmenu, aby mohli opäť veriť v spravodlivosť a právny štát.Ako ďalej ministerka pokračovala, za dôležité nepovažuje len to, čo sa jej podarí presadiť, ale aj spôsob, akým k tomu príde. „O zmenách pravidelne komunikujem aj s Európskou komisiou , zaujíma ma názor a skúsenosti krajín, v ktorých je demokracia zakorenená dlhšie ako v postsocialistických krajinách,“ dodala. Zároveň opakovane odmietla tvrdenia, že v regióne strednej Európy by mal platiť iný výklad právneho štátu, aký vyznáva Európska únia. Organizátori diskusie vyzdvihli, že reformy, ktoré Slovensko robí, sú skutočne veľké a náročné. Zaujímali sa o to, aké je to realizovať ich v čase pandémie COVID-19 . „Občas čelím otázkam, či je teraz dobrý čas na reformu. Moja odpoveď je, že demokracia musí fungovať vždy. Vždy musíme dodržiavať zásady právneho štátu,“ vysvetľovala šéfka rezortu justície.Diskusiu na tému Boj proti korupcii a kleptokracii, ktorá sa konala vo štvrtok 26. februára večer, organizoval popredný washingtonský think-tank German Marshall Fund. Podľa analytikov bude práve podpora právneho štátu patriť medzi priority novej americkej administratívy pod vedením prezidenta Joea Bidena