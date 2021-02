Predstavený projekt Safe stay in Croatia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na dnešnej tlačovej konferencii ministerka cestovného ruchu a športu Chorvátska, Nikolina Brnjac, a riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia, Kristjan Staničić, predstavili projekt Safe stay in Croatia (Bezpečný pobyt v Chorvátsku), webovú platformu, na ktorej všetci záujemcovia alebo zainteresované strany nájdu informácie o tom, čo Safe stay in Croatia predstavuje, môžu získať značku Safe stay in Croatia a zaslať spätnú väzbu. Chorvátsko, vďaka dobrým epidemiologickým podmienkam, bolo minulý rok považované za bezpečnú destináciu, v čom chce pokračovať aj v roku 2021. Okrem už známej značky Svetovej rady pre cestovanie a cestovný ruch (WTTC) Safe Travels, bola navrhnutá národná značka s názvom Safe stay in Croatia, ktorá je dôležitým prvkom pre predstavenie Chorvátska ako bezpečnej a žiaducej destinácie, ale aj podnetom pre všetky zúčastnené strany v cestovnom reťazci - od čerpacích staníc po letiská, trajekty a hotely, prístavy, súkromné ubytovania, múzeá a ďalšie atrakcie k dodržiavaniu epidemiologických opatrení aj naďalej."Počas príprav na tento turistický rok, v ktorom, žiaľ, stále trvá pandémia, sme zaradili na prvé miesto bezpečnosť a zdravie našich spoluobčanov a hostí. Ide o projekt, v ktorom Ministerstvo cestovného ruchu a športu bolo podporené poprednými turistickými a profesijnými združeniami, ktoré sú súčasťou Rady pre oživenie a rozvoj cestovného ruchu, realizáciu turistického roka 2021 a zdokonalenie turistickej ponuky. S predpísanými protokolmi sme pokryli viac ako 200 000 subjektov v pohostinstvách a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu", uviedla ministerka Brnjac a dodala, že je dôležité zabezpečiť, aby národná značka bola k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám v cestovnom ruchu a v cestovateľskom reťazci, čo sa podarilo dosiahnuť.Propagačnú kampaň zrealizuje Chorvátske turistické združenie. "Počas marca a apríla vykonáme kampane na trhoch v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Veľkej Británii, Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku, Francúzsku a Holandsku. Okrem propagačnej časti, ktorá sa týka vyzdvihnutia Chorvátska ako dobre pripravenej a bezpečnej turistickej destinácie, má táto kampaň aj vzdelávací charakter, pretože chceme našim hosťom predstaviť protokoly a epidemiologické opatrenia vykonávané na všetkých úrovniach cestovného ruchu s cieľom zabezpečiť bezpečný a pohodlný pobyt v našej krajine", uviedol Kristjan Staničić a dodal, že reklamné aktivity, okrem iného aj prostredníctvom videa, budú realizované na online kanáloch a sociálnych sieťach s hashtagom #SafeStayInCroatia a na najčítanejších online portáloch na týchto trhoch.Dodávame, že zainteresovaná verejnosť bude môcť vyhľadať všetky zainteresované strany z cestovného ruchu nesúce značku Safe stay in Croatia prostredníctvom webovej stránky http://www.safestayincroatia.hr . Nájdu tam príslušné informácie o zdravotných a bezpečnostných protokoloch v siedmich základných kategóriách, ale aj informácie o tom, ako konať v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19."Užívatelia budú mať príležitosť zanechať svoje dojmy prostredníctvom formuláru na webových stránkach, čo je pre nás dôležitá spätná väzba, ktorú budeme môcť použiť na ďalšie vylepšenia", uviedla ministerka Brnjac.Informačný servis