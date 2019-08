Na archívnej snímke symbol eura pred Európskou centrálnou bankou (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. augusta (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v auguste nečakane zlepšila. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia.Index ekonomického sentimentu (ESI) dosiahol v auguste 103,1 bodu oproti júlovej hodnote 102,7 bodu. V minulom mesiaci pritom zaznamenal pokles zo 103,3 bodu v júni a ekonómovia očakávali, že pokles bude pokračovať aj v auguste a index dosiahne 102,3 bodu.Zlepšila sa napríklad nálada v priemyselnom sektore, pričom analytici počítali s ďalším zhoršením. Príslušný čiastkový index dosiahol v auguste -5,9 bodu, zatiaľ čo v júli to bolo -7,3 bodu. Analytici očakávali, že nálada sa ešte zhorší a index dosiahne -7,5 bodu.Výrazne sa zlepšila nálada aj v maloobchodnom sektore. Príslušný čiastkový index vzrástol z -0,7 bodu v júli na 0,5 bodu.Opačne sa však vyvíjala nálada medzi spotrebiteľmi a najmä v sektore služieb. Podindex spotrebiteľskej dôvery dosiahol v auguste -7,1 bodu po -6,6 bodu v júli. Pokles je do veľkej miery výsledkom zhoršenia spotrebiteľských očakávaní, čo sa týka celkovej ekonomickej situácie.V oblasti služieb klesol podindex na 9,3 bodu z 10,6 bodu v júli. Ekonómovia so zhoršením nálad počítali, očakávali však, že index klesne len na 10,5 bodu.