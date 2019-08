Ombudsmanka: Extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 29. augusta (TASR) - Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) naberá na vážnosti aj v súčasnosti. Radikálne a extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali. V súvislosti so 75. výročím SNP to na sociálnej sieti uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.skonštatovala Patakyová.Ombudsmanka zdôraznila, že úprimná úcta a vďaka sú to najmenej, čo môžeme vyjadriť tým, ktorí bojovali za slobodu v Povstaní.dodala.Odkaz SNP naberá podľa jej slov na vážnosti aj v súčasnosti, a to v kontexte xenofóbnych či homofóbnych vyjadrení a silnejúcich nenávistných prejavov voči zraniteľným a marginalizovaným skupinám.