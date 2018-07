Dôvera v ekonomiku eurozóny v júli mierne klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. júla (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v júli takmer nezmenila. Príslušný ukazovateľ totiž klesol len veľmi mierne. Dôvodom bolo zhoršenie nálady podnikateľov v priemysle a maloobchode, zatiaľ čo dôvera spotrebiteľov stagnovala a v kľúčovom sektore služieb vzrástla. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie.Podľa údajov Komisie kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja ekonomiky eurozóny - indikátor ekonomického sentimentu (ESI) v júli klesol o 0,2 bodu na 112,1 bodu.V celej Európskej únii (EÚ) sa hodnota tohto ukazovateľa, naopak, mierne zvýšila, a to o 0,1 bodu na 112,3 bodu.Celkovo sa vývoj ESI v oboch regiónoch v ostatných štyroch mesiacoch veľmi nezmenil po tom, ako sa oba ukazovatele v marci výraznejšie znížili - o 0,7 bodu v eurozóne na 112,8 bodu a v EÚ o 0,4 bodu na 112,7 bodu.Prieskum ďalej ukázal, že dôvera podnikateľov z priemyslu v 19 krajinách, ktoré platia eurom, sa tento mesiac znížila na 5,8 zo 6,9 bodu a v maloobchode klesla na -0,1 z 0,7 bodu. To bolo kompenzované nárastom dôvery v sektore služieb, ktorý sa podieľa jednou tretinou na výkone ekonomiky regiónu, a to na 15,3 bodu v júli zo 14,4 bodu mesiac predtým. Dôvera v stavebníctve zostala vo všeobecnosti stabilná. A nezmenila sa ani dôvera spotrebiteľov, ktorá stagnovala na úrovni -0,6 bodu, čo je stále vyššia hodnota ako jej dlhodobý priemere -12,2 bodu.Spomedzi najväčších ekonomík euroregiónu sa hodnota ESI zvýšila v júli len v Nemecku (o 0,9 na 112,8 bodu), zatiaľ čo v ostatných klesla, a to v Španielsku o 1,7 bodu na 107,7 bodu, Taliansku o 0,6 na 109 bodov, vo Francúzsku o 0,1 na 109,5 bodu.Mierny nárast júlového ESI celej EÚ (+0,1) bol spôsobený najmä výrazným zlepšením sentimentu v Spojenom kráľovstve (o 1,6 na 108,5 bodu). V celej Únii sa v júli zvýšila dôvera podnikateľov v sektore služieb aj dôvera spotrebiteľov, ale klesla v priemysle, maloobchode a na rozdiel od eurozóny aj v stavebníctve.