Malajzia uvažuje o obmedzeniach na dovoz áut zo zahraničia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 30. júla (TASR) - Malajzia zvažuje zavedenie obmedzení na dovoz áut zo zahraničia. Cieľom je ochrana. Povedal to v pondelok malajzijský premiér Mahathir Mohamad.Ako uviedla agentúra Reuters, tretia najväčšia ekonomika juhovýchodnej Ázie za poslednú dekádu liberalizovala oblasť automobilového priemyslu, čo umožnilo lacnejší dovoz áut, ale na úkor domáceho výrobcu Proton.povedal premiér na tlačovej konferencii na pôde parlamentu.Okrem automobilky Proton vyrábajú autá v Malajzii ešte firmy Perodua a Naza. Zo zahraničných firiem sú to najmä Honda, Toyota a Nissan, ktoré zároveň ďalšie autá na malajzijský trh dovážajú.Lídrom na domácom trhu je automobilka Perodua, ktorá minulý rok kontrolovala asi 40 % trhu. Zo zahraničných firiem kontroluje najväčší podiel na malajzijskom trhu Honda, okolo 21 %.Proton založili v roku 1983 a jeho podiel na malajzijskom trhu dosiahol v ďalšom desaťročí okolo 74 %, keď spotrebitelia využili vládou presadzované lacné úvery. Ale nižší štandard vozidiel a nedostatočný servis, ako aj neskoršia konkurencia zo zahraničia spôsobili, že jeho podiel na trhu klesal a v minulom roku dosiahol len okolo 14 %.Minulý rok však malajzijská firma získala výraznú podporu, keď takmer 50-% podiel v Protone kúpila čínska spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group. Pre čínsku firmu to bol zároveň prvý vstup na trh juhovýchodnej Ázie.