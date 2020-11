Dôvera v políciu sa buduje postupne od radových policajtov, tvrdí rektorka policajnej akadémie

Uzurpovanie si moci

Obvinené viaceré osoby

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Dôvera v políciu sa buduje vďaka každému jednému členovi Policajného zboru SR . V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská . Reagovala tak na policajnú akciu Očistec, v rámci ktorej boli zadržaní a obvinení aj vysokí policajní funkcionári.Kurilovská zdôraznila, že dôvera sa buduje od úplných základov, teda už od policajtov prvého kontaktu, no zrúti sa, ak si policajné špičky „vytvoria štát v štáte“.Rektorka podotkla, že ak sa potvrdí a dokáže všetko, čo ukázala táto akcia, išlo o skutočne bezprecedentné uzurpovanie si moci.Zistenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ju pri tejto akcii šokovali rovnako, ako tie v prípade zadržaných sudcov.„Aby si niekto úplne mimo polície uzurpoval určitú moc a jemu sa potom podriaďovali tí, ktorí mali vykonávať spravodlivosť a odhaľovať trestné činy, a konali pravý opak v záujme mocenských a peňažných skutočností, tak to je neuveriteľné,“ konštatovala.Kurilovská tvrdí, že uvedeným situáciám sa môže predísť, a to napríklad postupným odhaľovaním a trestaním takýchto trestných činov.Významnú úlohu môže podľa nej zohrať práve to, že sa podozrenia dokážu a padne rozhodnutie o vine a treste.„Nechcem tým povedať, že teraz by mala polícia a prokuratúra a súdy konať tak, aby sme sa snažili silou mocou niečo dokázať a postupovať možno nie v medziach zákona, to v žiadnom prípade. Skutočne tým myslím, že tou prevenciou naozaj môže byť odhalenie a potrestanie takýchto osôb či skupín,“ vysvetlila.Polícia 5. novembra zadržala v rámci akcie Očistec viaceré osoby, vrátane bývalých vysokých policajných funkcionárov.Obvinení sú napríklad pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.