Väčšina Európanov chce podľa prieskumu viac právomocí pre Úniu na prekonanie koronakrízy

Kríza najviac zasiahla mladých

Nespokojnosť so solidaritou

Výdavky primárne na verejné zdravie

21.11.2020 - Väčšina Európanov chce viac právomocí pre Európsku úniu (EÚ) a dostatok financií v jej rozpočte na prekonanie krízy spojenej s pandémiou koronavírusu. Vyplýva to z tretieho tohtoročného prieskumu Európskeho parlamentu (EP) o postoji občanov únie ku koronakríze a EÚ, ktorého kompletné výsledky zverejnili v piatok.Ako v tlačovej správe informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková, viac kompetencií EÚ pri riešení pandémie podporujú dve tretiny Európanov a 55 % slovenských respondentov.Viac finančných prostriedkov v boji proti následkom pandémie by mala únia mať podľa 54 % opýtaných Európanov a 42 % Slovákov.Pandémia podľa prieskumu ovplyvnila osobný príjem viac ako tretiny (39 %) respondentov v EÚ a takýto dopad v budúcnosti očakáva ďalších 27 %.Z opýtaných Slovákov 47 % uviedlo, že koronakríza ovplyvnila ich osobný príjem a 27 % to očakáva v budúcnosti.Príjmy viac ako polovice respondentov ovplyvnil koronavírus na Cypre, v Grécku, Španielsku, Rumunsku a Bulharsku.Kríza pritom podľa prieskumu najviac zasiahla mladých ľudí a rodiny s deťmi - 64% občanov vo veku 16 - 34 rokov čelí finančným ťažkostiam a 27 % respondentov s deťmi už minulo osobné úspory skôr, ako plánovalo.V porovnaní s prvým prieskumom z jari sa postoje k EÚ u jej občanov zlepšili. Podiel respondentov, ktorí majú pozitívny obraz o EÚ, neustále rastie, z 31 % v apríli 2020 na 41 % v súčasnom prieskume.Väčšina opýtaných však stále nie je spokojná so solidaritou medzi členskými štátmi. S protipandemickými opatreniami, ktoré prijali ich vlády, je spokojných 49 % respondentov a nespokojných zase 48 %.Postoje sú od júnového prieskumu negatívnejšie a aj spokojnosť s vládnymi opatreniami klesla. Na Slovensku vyslovilo spokojnosť s opatreniami 43 % a nespokojnosť 55 % opýtaných.Občania EÚ považujú za mimoriadne dôležité, aby finančné prostriedky EÚ smerovali iba do členských štátov s fungujúcim súdnym systémom, ktoré dôsledne rešpektujú spoločné európske demokratické hodnoty.To, že by EÚ mala poskytovať finančné prostriedky členským štátom iba za predpokladu, že ich vlády preukázateľne dodržiavajú princípy právneho štátu a demokratické zásady, si myslí 77 % respondentov a na Slovensku s tým súhlasilo 72 % opýtaných.Výdavky by podľa respondentov mali smerovať primárne na oblasť verejného zdravia (54 %), hospodárske oživenie a nové príležitosti pre podniky (42 %), klimatické zmeny a ochranu životného prostredia (37 %), ako aj zamestnanosť a sociálne veci (35 %).U slovenských respondentov bola, naopak, posledná menovaná oblasť na prvom mieste (55 %) a za ňou nasledovali oblasť ekonomického oživenia a nových príležitostí pre podniky (51 %), oblasť verejného zdravia (43 %) a klimatické zmeny spolu s ochranou životného prostredia (31 %).Prieskum pre EP realizovala spoločnosť Kantar, ktorá ho vykonala online a na Malte telefonicky medzi 25. septembrom a 7. októbrom.Stalo sa tak na vzorke 24 812 respondentov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ vo veku 16 - 64 rokov, v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku vo veku 16 - 54 rokov.