Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Dôvodom transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov je odstránenie jeho šéfky, myslí si Dlugošová


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky transformácia zrušenie

Vláda sa transformáciou Úradu na ochranu oznamovateľov podľa jeho šéfky pokúša o jej odstránenie, hoci na to nemá žiadny zákonný ani vecný dôvod. Ako sa ďalej ...



Zdieľať
22.11.2025 (SITA.sk) - Vláda sa transformáciou Úradu na ochranu oznamovateľov podľa jeho šéfky pokúša o jej odstránenie, hoci na to nemá žiadny zákonný ani vecný dôvod. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej, takýmto zásahom priamo ohrozuje nezávislosť, stabilitu a funkčnosť systému, ktorý má chrániť ľudí upozorňujúcich na protiprávne konanie odhalené v práci.


Tento krok zároveň podľa Dlugošovej podkopáva dôveru verejnosti, že štát dokáže zabezpečiť spravodlivé a bezpečné prostredie pre oznamovateľov. Snahy o jej zosadenie podľa Dlugošovej prichádzajú po tom, ako úrad uložil tri pokuty a rozhoduje o štvrtej sankcii voči ministerstvu vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a opakovane upozorňoval na negatívne dopady pripravovaných zmien zákona.

Zásah do ochrany oznamovateľov


Tiež sa tak deje krátko po tom, ako bratislavský Správny súd aj Súdny dvor EÚ potvrdili správnosť postupov úradu v prípadoch chránených policajtov. Práve minister vnútra, ktorý je podľa šéfky úradu v zjavnom konflikte záujmov, dnes na vládu predložil návrh pretransformovať úrad.

„Vnímam to ako snahu politikov zmenami oslabiť úrad a jeho nezávislosť v rozhodovaní,“ skonštatovala Dlugošová. Ako ďalej uviedla, ak má byť vedenie úradu vymenené nie preto, že pochybilo, ale preto, že si plní svoje zákonné povinnosti, je to jasný signál, že politici sa snažia zasahovať do ochrany oznamovateľov vždy, keď sa ich rozhodnutia dotknú.

Ohrozenie nezávislosti


Ak by vláda skutočne chcela zefektívniť jestvujúce modely inštitucionálnej ochrany, ako zdôvodňuje návrhy zmien v predkladacej správe, bolo podľa Dlugošovej možné novelou zákona o ochrane oznamovateľov rozšíriť súčasné kompetencie úradu aj na oblasť ochrany obetí trestných činov a nie rušiť zabehnutý a funkčný úrad. Doplnila, že okrem ohrozenia nezávislosti úradu vzniká aj reálne riziko pre bezpečnosť dát oznamovateľov.

„Účelová zmena osôb vo vedení, ktoré sa budú môcť oboznamovať s citlivými dátami oznamovateľov, predstavuje zásah do integrity činnosti úradu aj narušenie dôvernosti doterajších konaní. Občan nemôže veriť štátu, ktorý si mení pravidlá podľa momentálnych politických potrieb a oznamovatelia si nemôžu byť istí ani tým, že ich osobné dáta nebudú politicky zneužité," dodala šéfka ÚOO.


Zdroj: SITA.sk - Dôvodom transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov je odstránenie jeho šéfky, myslí si Dlugošová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky transformácia zrušenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najvyšší správny súd opätovne prejedná prípad sudcu Trubana vinného zo závažného disciplinárneho previnenia
<< predchádzajúci článok
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, Števulová označila návrh za „zákon pomsty“ – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 