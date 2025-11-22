|
|
22. novembra 2025
Najvyšší správny súd opätovne prejedná prípad sudcu Trubana vinného zo závažného disciplinárneho previnenia
Najvyšší správny súd SR sa bude v stredu 26. novembra opätovne zaoberať prípadom sudcu
22.11.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR sa bude v stredu 26. novembra opätovne zaoberať prípadom sudcu Špecializovaného trestného súdu a jeho súčasného predsedu Michala Trubana. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Ústavný súd SR totiž v júni tohto roku zrušil rozhodnutie disciplinárneho senátu NSS SR, ktorý ešte v marci 2023 uznal Trubana za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Ako v tejto súvislosti skonštatoval senát ÚS SR zložený z predsedu Petra Straku a sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša, v prípade došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa Ústavy SR, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vec preto ústavný súd vrátil na NSS SR na ďalšie konanie.
Najvyšší správny súd v marci 2023 skonštatoval, že Truban sa nenamietnutím pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta Bödöra v roku 2020 dopustil závažného disciplinárneho previnenia, konkrétne porušenia povinností sudcu. Uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Návrh na disciplinárne stíhanie Trubana podali ešte v októbri 2020 bývalý šéf ŠTS Ján Hrubala a bývalý predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V rámci disciplinárneho podania Hrubala a Mazák navrhli, aby sudcu preložili na súd nižšieho stupňa.
Dôvodom bolo, že sa sudca nenamietol pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe podnikateľa Bödöra, obvineného v kauze Dobytkár. Vo výpovedi jedného zo svedkov v spise totiž figurovalo meno sudcu v súvislosti s vybavovaním dotácie pre penzión jeho rodiny.
„Disciplinárny senát túto vec posudzoval osobitne vnímavo a citlivo,“ povedal v marci 2023 predseda disciplinárneho senátu Michal Matulník. Pripomenul, že vo výpovedi Mareka Kodadu, ktorý je svedkom v kauze Dobytkár, sa meno sudcu Trubana spomínalo trikrát a navyše v spojení s osobami obvinenými z trestnej činnosti.
Je preto možné predpokladať, že sudca mohol mať záujem takúto výpoveď marginalizovať. Pokiaľ ide o uložený trest, senát podľa neho vychádzal zo strednej škály možností. „Cieľom disciplinárneho senátu nie je rituálne popraviť obvineného,“ zdôraznil Matulník. Sudca Truban ešte v decembri 2022 uviedol pred súdom, že si nie je vedomý pochybenia.
„Necítim sa byť vinný,“ povedal Truban s tým, že v čase rozhodovania o väzbe Norberta Bödöra k nemu nemal žiadny pomer a takisto nemal pomer k danej trestnej veci. Zároveň zdôraznil, že na jeho možnú zaujatosť nepoukazoval ani dozorový prokurátor prípadu.
