Dovolenka 2021: V lete sa so ZSSK dostanete do Splitu z Bratislavy vlakom. Vziať si môžete aj svoje auto

Priame spojenie do chorvátskeho letoviska bude fungovať od júna do septembra



Vlak s kapacitou 10 miest pre autá bude radený z najmodernejších klimatizovaných vozňov



Pozrite si príklady cien, cestovný poriadok aj presné podmienky





miesto na sedenie pre dospelého: od 29,90 €*



miesto na sedenie pre dieťa do 15 rokov: 15 €



lôžko Triple pre dospelého: od 69,90 €*



lôžko Triple pre dieťa do 15 rokov: 55 €



lôžko Double pre dospelého: od 89,90 €*



lôžko Double pre dieťa do 15 rokov: 75 €



lôžko Single pre dospelého: od 139,90 €*



preprava motocykla: od 79,90 €*



preprava auta: od 109,90 €*



*limitovaná ponuka Sparschiene

Príklad ceny pre trojčlennú rodinu (2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov) s autom:



od 184,70 € s miestami na sedenie



od 304,70 € s lôžkami Triple



Príklad pre dvojicu (2 dospelí) s motorkou:



od 139,70 € s miestom na sedenie



od 259,70 € s lôžkami Double



Cestovný poriadok vlaku EN 1253/1252:







EN 1253



EN 1252





Utorok/streda, piatok/sobota

Streda/štvrtok, sobota/nedeľa







Príchod

Odchod





Príchod

Odchod





Bratislava hl. st.



15:51



Split



16:48





Marchegg

16:28

16:30



Split Predgrade

16:52

16:53





Wien ARZ

17:11

17:55



Perkovic

17:59

18:02





Wien Hbf.

17:58

18:01



Knin

18:56

19:01





Wien Miedling

18:06

18:08



Ogulin

23:05

23:23





Wr. Neustadt

18:49

18:51



Zagreb Gl. k.

01:15

01:32





Bruck a. d. M.

20:21

20:23



Dobova

02:01

02:19





Graz Hbf.

20:59

21:01



Sevnica

02:44

02:45





Leibnitz

21:23

21:26



Celje

03:23

03:25





Spielfeld Strass

21:35

21:47



Maribor

04:15

04:18





Maribor

22:04

22:07



Spielfeld Strass

04:34

04:46





Celje

22:59

23:01



Leibnitz

-

-





Sevnica

23:40

23:41



Graz Hbf.

05:29

05:50





Dobova

00:05

00:23



Bruck a. d. M.

06:26

06:31





Zagreb Gl. k.

00:52

01:05



Wr. Neustadt

08:08

08:10





Ogulin

02:48

03:15



Wien Miedling

08:51

08:53





Knin

07:09

07:11



Wien Hbf.

08:58

09:01





Perkovic

08:18

08:22



Wien ARZ

09:04

09:36





Split Predgrade

09:45

09:46



Marchegg

10:15

10:29





Split

09:50





Bratislava hl.st.

10:49







Nakládka a vykládka vozidiel



Nakládka a vykládka vozidiel





Bratislava hl. st.

Wien ARZ

Split



Split

Wien ARZ

Bratislava hl. st.









Nakládka



14:20 – 14:30





Nakládka



16:00 – 16:45





Vykládka



Po príchode







Nakládka



14:00 – 16:10





Vykládka



Po príchode





Vykládka



Od 11:10









preprava psov



do Nightjetu je možné vziať so sebou psa iba v prípade, že si cestujúci rezervuje celé kupé (lôžkové alebo na sedenie),

lístok pre psa stojí 29 € a je k dispozícii vo vlaku, telefonicky na zákazníckej linke ÖBB na čísle 0043 5 1717 alebo v pokladniciach ÖBB,

psy so špeciálnym výcvikom cestujú bezplatne a nemusia mať náhubok,







bicykle -ich preprava je vylúčená, s výnimkou zložených a zabalených bicyklov (nie väčších ako bežná batožina), ktoré sa prepravujú bezplatne, ak je možné ich uložiť v úložnom priestore určenom pre batožiny a neprekážajú ani neblokujú ostatných cestujúcich a nebránia bezpečnej preprave,



nočný pokoj - vo vlaku je potrebné dodržiavať ho od 21:00 do 08:00,



predaj cestovných dokladov - je možný od 180 dní pred dňom odchodu vlaku až do odchodu vlaku (resp. do vypredania kapacity vlaku), a to v pokladniciach ZSSK s KVC a v pokladniciach ÖBB, na oebb.at a www.nightjet.com,



vrátenie cestovných dokladov



čiastočne využité cestovné doklady nie je možné vrátiť,

ponuku Sparschiene nie je možné vrátiť,

nepoužité cestovné doklady je možné vrátiť podľa týchto podmienok:



do 15 dní pred dňom odchodu vlaku bez sankcie,

14 dní až 1 deň pred dňom odchodu vlaku so sankciou 50 % z ceny, min.

15,00 €,

v deň odchodu vlaku a neskôr cestovný doklad nie je možné vrátiť,

cestujúci má nárok na vrátenie cestovných dokladov v plnej výške za predpokladu, že bude spojenie zrušené,











prerušenie cesty nie je povolené.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) -Príjemnú novinku pre všetkých fanúšikov dovolenky v Chorvátsku pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Už počas tohtoročnej letnej sezóny sa dostanú vlakom z Bratislavy priamo do Splitu. A vziať si so sebou môžu aj svoje auto či motorku.Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov bude fungovať od júna 2021. Z nášho hlavného mesta do chorvátskeho letoviska bude vlak odchádzať od 18. 6. do 10. 9. 2021 vždy v utorky a piatky o 15:51, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 19. 6. do 11. 9. 2021 v stredy a v soboty o 16:48.Vlak s kapacitou 10 miest na prepravu osobných automobilov bude radený z najmodernejších klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov. V cestovnom lístku v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť tiež občerstvenie a nápoje. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Predpredaj lístkov je už spustený na všetky dátumy jazdy vlaku. Ceny za prepravu sa začínajú od nasledovných relácií:Ceny sú uvedené pre jeden smer. Pre cestu späť platia rovnaké cenové relácie.Vo vlaku EN 1253/1252 platia len cestovné lístky s globálnou cenou, ktoré zahŕňajú cestovné a miesto (na sedenie alebo lôžko) podľa výberu cestujúceho.Cestujúcim dávame do pozornosti aj nasledovné podmienky:Informačný servis