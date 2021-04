SaS znova volá po odškodňovacom zákone, fitness centrá a športové areály nemajú peniaze na prevádzku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna strana SaS znova volá po odškodňovacom zákone. Poslanec Národnej rady SR za SaS Radovan Sloboda víta postupné uvoľňovanie pravidiel pre šport na Slovensku, teraz sa však podľa neho treba aktuálne zamerať na odškodňovací zákon.„Je pozitívnou správou, že sa opäť postupne vracia aj rekreačný šport do normálu. Momentálne však prevádzkovatelia fintess centier a športových areálov čelia nedostatku finančných prostriedkov na opätovnú prevádzku, ktorá by bola pre nich rentabilná. Aj z toho dôvodu by bolo správne, aby ruka v ruke s otváraním prišiel aj odškodňovací zákon, ktorý by im pomohol,“ uviedol poslanec.Odškodňovací zákon už viackrát predložil na rokovanie vlády minister hospodárstva Richard Sulík , vtedajší premiér Igor Matovič sa však ním odmietol zaoberať. Teraz v pozícii ministra financií si odškodňovací zákon zobral pod seba. Ministerstvo financií nateraz nekonkretizovalo, kedy by mohol odškodňovací zákon uzrieť svetlo sveta.