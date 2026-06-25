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Dovolenka autom sa môže pokaziť ešte pred príchodom k moru. Union zvyšuje krytie asistenčných služieb v zahraničí
Pokazené auto v Chorvátsku, defekt na maďarskej diaľnici či odťah z talianskeho servisu domov na Slovensko. Práve takéto situácie vedia premeniť vysnívanú dovolenku autom na stres a nečakané ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Pokazené auto v Chorvátsku, defekt na maďarskej diaľnici či odťah z talianskeho servisu domov na Slovensko.
Práve takéto situácie vedia premeniť vysnívanú dovolenku autom na stres a nečakané výdavky. Union preto pred letnou sezónou rozšíril krytie asistenčných služieb pre motorové vozidlá v zahraničí a zvýšil limity pri viacerých situáciách, ktoré vodiči na cestách riešia najčastejšie.
Mnohí Slováci vyrážajú na letnú dovolenku vlastným autom. Má to svoje výhody – viac priestoru, voľnejšie plánovanie aj možnosť zbaliť sa bez obmedzení nízkonákladových aerolínií. Cesta k moru však často znamená stovky kilometrov po diaľniciach, vysoké teploty, dlhé kolóny a väčšiu záťaž pre auto. A práve vtedy sa môže ozvať technická porucha, defekt alebo situácia, ktorú už vodič bez pomoci nevyrieši. Poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo pritom stojí len za 2,49 eur na deň.
"Pokazené auto v zahraničí predstavuje logistický a finančný problém. Človek zrazu rieši, kde nájde servis, ako sa dostane s rodinou do ubytovania, či sa auto vôbec oplatí opravovať na mieste a koľko bude stáť jeho prevoz domov. Práve preto sme pred letom upravili asistenčné služby tak, aby lepšie zodpovedali reálnym situáciám, do ktorých sa klienti na dovolenkách dostávajú," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.
Po novom tak Union preplatí opravu vozidla na mieste nehody alebo poruchy, prípadne v servise, až do výšky 500 eur namiesto pôvodných 300 eur. Rovnako na 500 eur sa zvýšil aj limit pri defekte alebo poškodení pneumatiky. Výraznejšie sa mení aj krytie pri vážnejších situáciách, keď vozidlo nie je možné sprevádzkovať a treba riešiť jeho zošrotovanie alebo prevoz späť na Slovensko. Union zvýšil poistnú sumu na 2 000 eur, pričom doteraz bol limit 1 500 eur.
Novinkou je aj preplatenie nákladov za prepravu osôb vozidlom taxislužby do ubytovacieho zariadenia alebo do servisu, a to do výšky 50 eur. Práve táto pomoc môže byť praktická napríklad v situácii, keď rodina s deťmi zostane po poruche stáť v cudzom meste alebo pri diaľnici a potrebuje sa presunúť do hotela či autoservisu.
"V prípade poruchy alebo nehody auta vaše pokazené auto opravíme na mieste, ak to bude možné, alebo priamo v servise. Ak oprava nebude možná do 48 hodín, zabezpečíme pre vás náhradné auto a to až na 10 dní. Okrem toho preplatíme aj náhradné ubytovanie pre celú posádku na 3 noci do sumy 85 eur za noc a jednu osobu," hovorí o výhodách poistenia Dupaľová Ksenzsighová.
Na záver ešte jedna praktická rada: číslo asistenčnej služby si uložte do mobilu ešte pred odchodom. "Auto sa zvykne pokaziť presne tam, kde je slabý signál alebo žiadny internet. V takej chvíli je jednoduchšie otvoriť kontakty v mobile než v strese hľadať číslo online," radí Union.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka autom sa môže pokaziť ešte pred príchodom k moru. Union zvyšuje krytie asistenčných služieb v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve takéto situácie vedia premeniť vysnívanú dovolenku autom na stres a nečakané výdavky. Union preto pred letnou sezónou rozšíril krytie asistenčných služieb pre motorové vozidlá v zahraničí a zvýšil limity pri viacerých situáciách, ktoré vodiči na cestách riešia najčastejšie.
Mnohí Slováci vyrážajú na letnú dovolenku vlastným autom. Má to svoje výhody – viac priestoru, voľnejšie plánovanie aj možnosť zbaliť sa bez obmedzení nízkonákladových aerolínií. Cesta k moru však často znamená stovky kilometrov po diaľniciach, vysoké teploty, dlhé kolóny a väčšiu záťaž pre auto. A práve vtedy sa môže ozvať technická porucha, defekt alebo situácia, ktorú už vodič bez pomoci nevyrieši. Poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo pritom stojí len za 2,49 eur na deň.
"Pokazené auto v zahraničí predstavuje logistický a finančný problém. Človek zrazu rieši, kde nájde servis, ako sa dostane s rodinou do ubytovania, či sa auto vôbec oplatí opravovať na mieste a koľko bude stáť jeho prevoz domov. Práve preto sme pred letom upravili asistenčné služby tak, aby lepšie zodpovedali reálnym situáciám, do ktorých sa klienti na dovolenkách dostávajú," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.
Po novom tak Union preplatí opravu vozidla na mieste nehody alebo poruchy, prípadne v servise, až do výšky 500 eur namiesto pôvodných 300 eur. Rovnako na 500 eur sa zvýšil aj limit pri defekte alebo poškodení pneumatiky. Výraznejšie sa mení aj krytie pri vážnejších situáciách, keď vozidlo nie je možné sprevádzkovať a treba riešiť jeho zošrotovanie alebo prevoz späť na Slovensko. Union zvýšil poistnú sumu na 2 000 eur, pričom doteraz bol limit 1 500 eur.
Novinkou je aj preplatenie nákladov za prepravu osôb vozidlom taxislužby do ubytovacieho zariadenia alebo do servisu, a to do výšky 50 eur. Práve táto pomoc môže byť praktická napríklad v situácii, keď rodina s deťmi zostane po poruche stáť v cudzom meste alebo pri diaľnici a potrebuje sa presunúť do hotela či autoservisu.
"V prípade poruchy alebo nehody auta vaše pokazené auto opravíme na mieste, ak to bude možné, alebo priamo v servise. Ak oprava nebude možná do 48 hodín, zabezpečíme pre vás náhradné auto a to až na 10 dní. Okrem toho preplatíme aj náhradné ubytovanie pre celú posádku na 3 noci do sumy 85 eur za noc a jednu osobu," hovorí o výhodách poistenia Dupaľová Ksenzsighová.
Na záver ešte jedna praktická rada: číslo asistenčnej služby si uložte do mobilu ešte pred odchodom. "Auto sa zvykne pokaziť presne tam, kde je slabý signál alebo žiadny internet. V takej chvíli je jednoduchšie otvoriť kontakty v mobile než v strese hľadať číslo online," radí Union.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka autom sa môže pokaziť ešte pred príchodom k moru. Union zvyšuje krytie asistenčných služieb v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
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