|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
USA varovali Irán pred spoplatnením Hormuzského prielivu, podľa Rubia by to vyvolalo chaos
Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu a mierová dohoda musí byť overiteľná. Americký minister ...
Zdieľať
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete.
„Medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu. Je to jeden zo základných princípov dnešného sveta, bez ktorého by zavládol úplný chaos,“ povedal Rubio na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v Bahrajne.
Nie za každú cenu
Šéf americkej diplomacie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu.
„Chceme dohodu, ktorá bude dobrá, skutočná, overiteľná a ktorú budú všetky strany dodržiavať,“ vyhlásil Rubio.
Dôležitá cesta
Počas svojej prvej regionálnej cesty od uzavretia memoranda navštívil šéf diplomacie USA Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn.
Zároveň ubezpečil štáty Perzského zálivu, že Washington pri rokovaniach s Teheránom zohľadní ich bezpečnostné, hospodárske aj strategické záujmy.
Hormuzský prieliv patrí medzi najvýznamnejšie námorné trasy na svete. Cez úzky priechod medzi Iránom a Ománom smeruje významná časť svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Zdroj: SITA.sk - USA varovali Irán pred spoplatnením Hormuzského prielivu, podľa Rubia by to vyvolalo chaos © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Šutaj Eštok reaguje na vraždu v Gelnici, štát podľa neho musí preveriť systém ochrany obetí
Dovolenka autom sa môže pokaziť ešte pred príchodom k moru. Union zvyšuje krytie asistenčných služieb v zahraničí