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 24hod.sk    Zo zahraničia

25. júna 2026

USA varovali Irán pred spoplatnením Hormuzského prielivu, podľa Rubia by to vyvolalo chaos


Tagy: americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu a mierová dohoda musí byť overiteľná.  Americký minister ...



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bahrain_us_rubio_gulf_24281 676x475 25.6.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu a mierová dohoda musí byť overiteľná.

 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.


Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete.


„Medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu. Je to jeden zo základných princípov dnešného sveta, bez ktorého by zavládol úplný chaos,“ povedal Rubio na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v Bahrajne.



Nie za každú cenu


Šéf americkej diplomacie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu.


„Chceme dohodu, ktorá bude dobrá, skutočná, overiteľná a ktorú budú všetky strany dodržiavať,“ vyhlásil Rubio.



Dôležitá cesta


Počas svojej prvej regionálnej cesty od uzavretia memoranda navštívil šéf diplomacie USA Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn.


Zároveň ubezpečil štáty Perzského zálivu, že Washington pri rokovaniach s Teheránom zohľadní ich bezpečnostné, hospodárske aj strategické záujmy.


Hormuzský prieliv patrí medzi najvýznamnejšie námorné trasy na svete. Cez úzky priechod medzi Iránom a Ománom smeruje významná časť svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.




Zdroj: SITA.sk - USA varovali Irán pred spoplatnením Hormuzského prielivu, podľa Rubia by to vyvolalo chaos © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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