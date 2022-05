Dovolenka doma či v zahraničí? Toto leto dáme prednosť radšej pobytu na Slovensku ako pri mori

Slovensko je destináciou No.1

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slováci pri domácom oddychu preferujú trávenie voľného času na horách a turistiku, to vyhľadávajú hlavne muži. Kúpele a akvaparky uprednostňujú najmä ženy.Záujem o letnú dovolenku na Slovensku rastie, v tomto roku plánuje v rámci voľna pobyt tretina oslovených obyvateľov. Viac ako polovica z nich uprednostňuje oddych doma na Slovensku pred zahraničím, nielen pri kratších pobytoch do štyroch dní, ale aj pri dovolenkách nad päť dní.V tomto prípade prevláda trávenie voľného času vo vlastnej krajine pred tradičnými pobytmi pri mori v Chorvátsku,Podľa národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel to vyplýva z prieskumov mediálnych agentúr i jej interného prieskumu. Zástupcovia agentúry o tom informovali vo štvrtok na stretnutí s médiami.„Ak Slováci zvolia Slovensko ako destináciu číslo jedna, je to pre nás dobrá správa. Dáva to zmysel našej komunikácii, lebo opäť budeme podporovať aj toto leto domácu turistickú sezónu," povedal k vyhliadkam na blížiace sa leto generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika Popri udržaní lojality Slovákov k vlastnej krajine pri rozhodovaní o dovolenke označil za ďalšie aj ekonomické a bezpečnostné dôvody. „Dovolenka na Slovensku je pre Slovákov cenovo dostupná, a to je veľmi dôležitý parameter aj pre budúcnosť," uviedol.Slováci pri domácom oddychu preferujú trávenie voľného času na horách a turistiku, to vyhľadávajú hlavne muži. Kúpele a akvaparky uprednostňujú najmä ženy, tretí v poradí záujmu je pobyt na chate alebo doma.Domáci cestovný ruch sa po náročných dvoch rokoch pandémie podľa šéfa Slovakia Travel potrebuje pozbierať. A to bude možné iba vtedy, ak na rôzne miesta po celej krajine zavíta čo najviac návštevníkov a zároveň využijú ubytovacie, stravovacie a iné služby.„Na Slovensku je všetko blízko a pritom tu nájdete tie najrôznejšie zážitky," podotkol Mika. Pandémia podľa neho zmenila veľa parametrov v cestovnom ruchu, Slováci znovu objavujú to, čo poznali. Slovakia Travel aktuálne finalizuje prípravu letnej kampane so sloganom „Tak blízko k zážitkom, tak blízko k vám". Zameraná je na budovanie značky Slovenska ako dovolenkovej destinácie doma a v zahraničí.„Po ťažkých dvoch rokoch a dlhoročnej absencii propagácie našej krajiny chceme vrátiť Slovensko na cestovateľskú mapu Európy, ako aj do rozhodovacieho koša pri výbere dovolenkovej destinácie. Našim cieľom je zvýšiť príjazdový cestovný ruch," dodal Mika.Slovakia Travel odštartuje letnú kampaň začiatkom júna na Slovensku, v Česku, Poľsku a Nemecku, potom v Maďarsku a formou digitálnej kampane aj v Škandinávii a v pobaltských krajinách.