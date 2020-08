Dovolenka, ktorú si zaslúžite a potrebujete: Pobyty zdravia v Piešťanoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) -Reštart tela a mysle v podobe dovolenkového oddychu je tohto roku dôležitejší, než kedykoľvek predtým. Uplynulé mesiace, ktoré otriasli stereotypom našich pracovných a osobných životov, dali psychike poriadne zabrať. "Dlhodobé vnútorné napätie spôsobené neistotou a zmenou denných rutín môže vyvolať traumatický stres.Ten je deštruktívny a môže vyústiť až v syndróm vyhorenia," ozrejmuje psychologička Ivana Mirdalíková z katedry psychológie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Poriadny oddych či preventívnu návštevu lekára by sme nemali odkladať až na čas, kedy nám telo nedá inú možnosť. "Optimálnym prístupom je jednoznačne zdravotná prevencia. Kúpeľná liečba nášmu organizmu okrem dôležitého mentálneho oddychu prináša aj zdravotné procedúry, z ktorých benefituje naše fyzické zdravie," dodáva psychologička Mirdalíková. Kúpeľné pobyty sú každým rokom populárnejšou dovolenkovou možnosťou. Aj bez lekárskeho predpisu ich volí stále viac Slovákov."Za posledné roky evidujeme zvýšený záujem slovenskej verejnosti, ktorá prichádza do kúpeľov relaxovať, načerpať sily a oddýchnuť si od starostí všedného dňa," informoval Petr Hlaváč, obchodný a marketingový riaditeľ Piešťanských kúpeľov.