Jankovská a Cviková ostávajú vo väzbe, rozhodol najvyšší súd

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. aj sudkyňa Denisa C . ostávajú vo väzbe. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR „Senát 5T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na pondelkovom neverejnom zasadnutí zrušil napadnuté uznesenie v časti týkajúcej sa obvinenej Denisy C. a jej žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu zamietol, keďže na rozdiel od sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu dospel k záveru, že u nej dôvod kolúznej väzby nepominul," uviedla Važanová.„Súčasne zamietol sťažnosť obvinenej Moniky J., keďže na rozdiel od prvej námestníčky generálneho prokurátora dospel k záveru, že trestné stíhanie pre skutky kvalifikované ako prijímanie úplatku a účastníctvo na trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa je opodstatnené a dôvody kolúznej a preventívnej väzby rovnako u nej naďalej pretrvávajú," dodala.Bývalú štátnu tajomníčku Moniku J. a sudkyňu Denisu C. zadržali v marci spolu s ďalšími sudcami počas policajnej akcie Búrka pre podozrenia z korupcie. Národná kriminálna agentúra v tejto kauze obvinila 18 osôb a z nich 13 sudcov, pričom niektorí sú stíhaní na slobode, iní väzobne.