Dovolenka v Chorvátsku sa môže začať aj karanténou. Pozor na nové podmienky vstupu do krajiny, niekto potrebuje test

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bezproblémový vstup do Chorvátska bude s platnosťou od 1. júla umožnený len tým cestujúcim, ktorí budú mať platný digitálny COVID preukaz Európskej únie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Podľa rezortu diplomacie budú mať na výnimku bezproblémový vstup do Chorvátska aj tí cestujúci, ktorí ešte digitálnym COVID preukazom nedisponujú, ale dokážu sa preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo rýchlym antigénovým testom, ktorý nie je starší viac ako 48 hodín od podania vzorky.Vstup do krajiny bude po kontrole umožnený aj tým, ktorí majú potvrdenie nie staršie ako 210 dní o tom, že boli zaočkovaní vakcínami Pfizer Sputnik V či Sinopharm.Do Chorvátska sa dostanú aj tí, ktorí majú potvrdenie o prekonaní koronavírusu a tiež o prijatí aspoň jednej dávky do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia. Od očkovania pritom nesmie uplynúť viac ako 210 dní.Všetky spomenuté potvrdenia o testoch či o prekonaní ochorenia musia byť buď v anglickom, alebo chorvátskom jazyku.„Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na desaťdňovú vlastnú karanténu či samoizoláciu, ktorú možno ukončiť PCR alebo antigénovým testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú občan obdrží na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska,“ upozorňuje rezort diplomacie.Výnimky vstupu majú tranzitujúce osoby, vodiči nákladnej dopravy, diplomati či pracovníci medzinárodných organizácií, ktorí sa na území Chorvátska nesmú zdržať viac ako 12 hodín.