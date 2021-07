Intenzívne búrky skomplikovali situáciu na vodných tokoch, viaceré obce vyhlásili povodňové výstrahy

Rozvodnené potoky robia problémy v obciach

Výstrahy platia vo viacerých obciach

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Po stredajšej a štvrtkovej búrke je v 11 obciach okresu Bardejov vyhlásený zvýšený stupeň povodňovej aktivity. V piatich obciach platí 3. stupeň povodňovej aktivity, vo zvyšných šiestich je vyhlásení 2. stupeň. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili aj v jednej obci okresu Stará Ľubovňa.Ako agentúru SITA informoval vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu v Bardejove Ľubomír Derco, 3. stupeň povodňovej aktivity platil vo štvrtok dopoludnia v obciach Stebnícka Huta, Petrová a Zborov.„V stredu v poobedňajších hodinách prišli výdatné zrážky, naplnili hlavne letné potôčiky, ktoré vyplavili piesok a kamene. Upchalo nám to aj priepusty, čím sa vylial miestny potok a museli sme volať bager, ktorý nám to pomohol prečistiť. Následne sa situácia upokojila, večer sme mohli odvolať 3. stupeň, ale ráno výdatné zrážky naplnili vodný tok, tak sme opäť vyhlásili 3. stupeň, ktorý stále trvá. Stále pokračujeme v odstraňovaní naplavenín na cestách a čistení priepustov,“ skonštatoval starosta obce Stebnícka Huta Gabriel Šiba, podľa ktorého pred obedom zrážky ustali a vodný tok pomaly klesá. Situáciu v obci aj naďalej monitorujú.Podobná je situácia aj v susednej obci Zborov. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta Ján Šurkala, miestny potok pri náhlych prívalových dažďoch zoberie viac bahna a pôdy z polí a narobí problémy priamo v obci.„Potok sa vylial, zaplavil ulicu Osloboditeľov v centre obce s tým, že zatopených bolo aj niekoľko pivníc, dvory rodinných domov a záhrady. Zasahujú naši dobrovoľní hasiči, ktorým pomáha náš obecný sociálny podnik. Aktuálne je počasie lepšie, hrozí ale, že sa situácia zopakuje. Stačí prudší dážď alebo búrka z tepla a sme tam, kde sme boli,“ uviedol Šurkala.Podľa aktualizácie, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák , 3. stupeň povodňovej aktivity vo štvrtok vyhlásili aj v obciach Rokytov a Becherov.V stredu v noci vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity aj starostka obce Nová Ľubovňa (okres Stará Ľubovňa). Ako dodal Bocák, od stredy sú v teréne aj pracovníci SVP. Zasahujú na miestach, kde je to už možné, na ďalších miestach situáciu monitorujú a čakajú na opadnutie vodných hladín.Druhý stupeň povodňovej aktivity je v okrese Bardejov vyhlásený aktuálne v obciach Kobyly, Nižný Tvarožec, Stebník, Richvald, Kurov a Gaboltov.„Dnes ráno sme vyhlásili 2. stupeň povodňovej aktivity. Voda nám udrela z polí, zastavila priepusty a dostala sa na cestu a do dvorov rodinných domov. V stredu sme mali búrku s krúpami s veľkosťou asi 6 - 7 centimetrov. Už od stredy sme teda mali v pohotovosti hasičov, skončili sme pred chvíľou. Teraz sa to upokojilo, pršať prestalo a musíme počkať a dúfam, že voda opadne,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Gaboltov Martin Ceľuch. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Bardejov 2. stupeň hydrologickej výstrahy. Ten upozorňuje na jav, ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a vyskytuje sa zriedkavo.