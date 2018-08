Dovolenkový ostrov Hydra zostal bez elektriny a vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 27. augusta (TASR) - Problémy obyvateľom i turistom na obľúbenom gréckom dovolenkovom ostrove Hydra spôsobil v nedeľu výpadok prúdu, v dôsledku ktorého zostal ostrov celý deň bez dodávok vody a elektriny. Informovala o tom agentúra DPA.Svedkovia pre DPA povedali, že stovky turistov sa v nedeľu večer zhromaždili v malom prístave tohto ostrova, kde sa snažili zohnať lístky na trajekty, aby sa dostali späť do prístavu Pireus na gréckej pevnine.Rozhnevaní dovolenkári, prevažne z Grécka, tiež vyzývali ministerstvo lodnej dopravy, aby zabezpečilo mimoriadne trajekty, ktorými by ľudí odviezli z Hydry, hlásili z ostrova viacerí reportéri gréckych rozhlasových staníc.Grécka energetická spoločnosť oznámila, že v pondelok ráno prepraví na ostrov generátory, aby tam mohli obnoviť dodávky elektriny a čerpanie vody z nádrží do rozvodného potrubia.K nedeľňajšiemu večeru nebolo jasné, čo zapríčinilo problémy s elektrickou sieťou na ostrove. Hydra, ležiaca 65 kilometrov južne od prístavu Pireus v metropolitnej oblasti Atén, je zásobovaná elektrinou z pevniny.